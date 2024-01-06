Капризная погода. Омичей ждут температурные качели от минус 35 градусов до нуля

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Обь-Иртышском УГСМ заявили, что погода на территории Омской области раскачала температурные качели. В ближайшие три дня в регионе успеет сильно похолодать, на следующие сутки потеплеть, после чего снова установится морозная погода.
Если вчера, 5 января, днем в Омской области температура воздуха поднималась до -1… -8 градусов, то уже сегодня похолодало до -11… -16 градусов, местами до -18… -23 градусов.
В ночь на Рождество будет -24… -29, местами температура может опуститься до -35 градусов. Но днем 7 января термометры покажут -7… -12 градусов, местами -14… -19 градусов. Такая температура, по прогнозам синоптиков, сохранится и ночью 8 января. А вот днем в понедельник потеплеет до 0… -5 градусов. Северные районы такое потепление обойдет стороной, там ожидается до -15 градусов.
Впрочем, надолго тепло не задержится в регионе. В первый рабочий день, 9 января, температура воздуха опустится до -23 градусов.
Начиная с воскресенья, 7 января, в Омской области пойдет снег, местами метель. В связи с этим на дорогах возможны снежные заносы.