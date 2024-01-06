Капризная погода. Омичей ждут температурные качели от минус 35 градусов до нуля

В ночь на Рождество будет -24… -29, местами температура может опуститься до -35 градусов. Но днем 7 января термометры покажут -7… -12 градусов, местами -14… -19 градусов. Такая температура, по прогнозам синоптиков, сохранится и ночью 8 января. А вот днем в понедельник потеплеет до 0… -5 градусов. Северные районы такое потепление обойдет стороной, там ожидается до -15 градусов.