Спецпроект

«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе

С 31 января по 8 января вытрезвитель не пустовал ни один день: большинство омичей в отделение доставляли полицейские, но не обошлось и без парочки самообращений.