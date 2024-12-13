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Вытрезвитель

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2024
Частый гость: омич с начала 2024 года побывал в вытрезвителе 15 раз
13 декабря, 09:13
Не простаивал ни дня. Самым посещаемым месяцем в омском вытрезвителе стал январь
13 декабря, 08:34
Женщин по минимуму. Через омский вытрезвитель прошли почти 1700 «клиентов»
13 декабря, 07:16
Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня
11 января, 15:13
Спецпроект
«Приняли как родного сына». Как прошли новогодние праздники в омском вытрезвителе
С 31 января по 8 января вытрезвитель не пустовал ни один день: большинство омичей в отделение доставляли полицейские, но не обошлось и без парочки самообращений.
2023
Услугами открывшегося год назад вытрезвителя воспользовались три тысячи омичей
Нашлись и те, кто обратился в учреждение самостоятельно.
15 июня 2023, 07:09
2022
Спецпроект
«Почти всегда максимальная загрузка»: как работает новый вытрезвитель в Омске
Город55 отправился в это заведение, чтобы узнать, как там все устроено изнутри.

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