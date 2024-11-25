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ДТП с маршруткой

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2024
Омская прокуратура начала проверку после ДТП с пассажирской маршруткой
Авария произошла на 19 километре трассы Омск-Нижняя Омка, в результате пострадали три человека.
25 ноября, 14:21
Пострадали дети. В Омске легковушка врезалась в пассажирский автобус
В Омске водитель легковушки нарушила ПДД и врезалась в пассажирский автобус, в результате аварии медицинская помощь понадобилась девочкам 4 и 8 лет.
23 июля, 12:22
Идет расследование. В Омске после столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка
18 июля, 08:33
«Не чувствовал боли». Выживший в жутком ДТП на трассе рассказал подробности спасения
30-летний Иван Саньков, единственный выживший в ДТП на трассе Тюмень-Омск, рассказал, как спасал людей из пламени.
12 апреля, 14:01
Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня
9 апреля, 14:34
В Омске ищут записи с видеорегистраторов, на которые попала авария с 8 погибшими
Видеоматериалы, на которые попала жуткая авария на трассе Тюмень-Омск, ищут сотрудники регионального следственного комитета.
29 марта, 09:13
Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
В ДТП с участием двух фур и пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, двоим удалось спастись, сейчас пострадавшие находятся в больнице.
21 марта, 13:33
В аварии с фурами и маршруткой на трассе погиб известный омский спортсмен
Сергей Назаров — многократный победитель и призер областных соревнований по мотокроссу.
19 марта, 14:06
Прокуратура проконтролирует проверку после ДТП с маршруткой в Омске
В результате столкновения пассажирского транспорта и легковушки пострадали женщина и ребенок.
12 марта, 13:52
Травмы у женщины и ребенка. В Омске легковушка врезалась в пассажирскую маршрутку
Водитель иномарки не пропустил газель, когда выезжал с парковки.
12 марта, 11:02
Авария с участием замминистра, штормовое предупреждение и жилье сирот. Омск сегодня
14 февраля, 14:30
Следком возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой, в котором пострадали омичи
29 января, 12:02
Пострадали дети. Омская маршрутка с пассажирами выехала на встречку и угодила в столб
Прокуратура занимается этим делом вместе с полицейскими.
26 января, 07:47
Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня
11 января, 15:13
2023
Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня
7 декабря 2023, 15:49
Ликвидировали больше тысячи ДТП. В Госавтоинспекции омичам напомнили о важности ПДД
За 2023 год сотрудники ГУ МЧС спасли 46 жителей региона, попавших в дорожно-транспортные происшествия.
22 ноября 2023, 02:25
Есть пострадавший. В Омске маршрутка с пассажирами попала в тройное ДТП
16 ноября 2023, 05:57
Пьяным сел за руль. В Омске водитель протаранил маршрутку с пассажирами
19 октября 2023, 07:37
Измученный хаски, подорожание хлеба и перевернутая маршрутка. Омск в субботу
30 сентября 2023, 14:00
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Омске после ДТП с иномаркой
Травмы получились сразу девять человек.
30 сентября 2023, 09:02

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