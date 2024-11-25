ДТП с маршруткой

Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

В ДТП с участием двух фур и пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, двоим удалось спастись, сейчас пострадавшие находятся в больнице.