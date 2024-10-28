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Прогноз погоы

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2024
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
Включение отопления, осень по-зимнему и «Газель» под землей. Омск сегодня
3 сентября, 14:51
Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня
7 августа, 13:59
Солнца не ждите. Синоптики предупредили омичей о приближении жары и очередных дождей
24 июля, 12:28
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
22 июля, 11:33
Тонем дальше. Омские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели
18 июля, 13:08
Дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей в ближайшие дни
12 июля, 10:28
Держат на контроле. Дорожные службы Омска начали ликвидировать последствия ливня
11 июля, 12:56
Дождь, гроза и +32 градуса. Омичей предупредили о скором изменении погоды
9 июля, 10:37
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
13 июня, 10:20
Готовьте зонтики. Лето в Омской области начнется с мощного дождя и грозы
30 мая, 09:37
Праздник в вытрезвителе, смертельная авария и очередная метель. Омск сегодня
11 января, 15:13
2023
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Выше нормы. Синоптики назвали причину непривычно теплого ноября в Омской области
17 ноября 2023, 11:14
Похолодает до 0. Омичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни
25 сентября 2023, 10:48
Температура опустится до +3. Омичей предупредили о скором похолодании
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о понижении температуры на ближайших выходных.
10 августа 2023, 10:23

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