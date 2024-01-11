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Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Появились подробности смертельной аварии с вахтовиками в Омской области

Есть погибшие. Появились подробности аварии с вахтовиками в Омской области

11 января 2024, 02:52
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Появились подробности смертельной аварии с вахтовиками в Омской области

Пять человек также получили различной степени травмы, их отправили в больницу.

Вчера вечером, 10 января, в Марьяновском районе, рядом с деревней Александровка, произошла авария с летальным исходом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 21:00.

По данным УМВД, пассажирский автобус Citroën выехал на встречную полосу движения на западном обходе трассы Тюмень-Новосибирск. Это случилось на 12 километре. Водитель допустил столкновение с большегрузом Scania.

В момент аварии в салоне микроавтобуса были 13 вахтовиков, которые двигались из Тюмени в Новосибирск. Водитель и один пассажир погибли. Личность находившегося за рулем еще устанавливают.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Еще пять человек были госпитализированы в различными травмами. Известно, что трое мужчин находятся в тяжелом состоянии. Остальные получили медпомощь на месте.

Следователи проводят доследственную проверку по факту случившегося. В случае чего будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сотрудники региональной прокуратуры контролируют то, как продвигается работа правоохранительных органов.

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