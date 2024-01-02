Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о сильном похолодании на территории региона. Температура начнет стремительно опускаться уже завтра. Так, 3 января в темное время суток синоптики обещают -23…-28° и до -30…-35° при прояснении до. Днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -18…-23°. Также ожидается небольшой снег и облачность. Подробный прогноз погоды на ближайшие три дня смотрите в материале.