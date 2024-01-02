Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Новость №1. Стало известно, на показы каких фильмов омичи ходили чаще всего в 2023 году
Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов подвела итоги 2023 года и рассказала, какие фильмы собрали больше всего средств и полюбились омским киноманам. Так, на первом месте в рейтинге оказался «Чебурашка». На втором месте расположился фильм «По щучьему велению», который собрал 26,3 миллионов. Далее — «Вызов», «Барби» и «Оппенгеймер», зашифрованные под названиями «Быстрые свидания» и «Сколько весит облако?».
Новость №2. В омском аэропорту на взлетной полосе пассажиров встречал Дед Мороз
Омичи рассказали Городу55 о необычном госте на взлетной полосе омского аэропорта. Сегодня ночью Дед Мороз встречал пассажиров авиарейсов и провожал их в автобус, поздравляя с Новым годом. Кроме того, волшебным посохом он «регулировал» положение самолета на стоянке. Такая встреча заставила многих пассажиров улыбнуться, кто-то даже сфотографировался с зимним волшебником.
Новость №3. Синоптики рассказали омичам о сильном похолодании в ближайшие дни
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о сильном похолодании на территории региона. Температура начнет стремительно опускаться уже завтра. Так, 3 января в темное время суток синоптики обещают -23…-28° и до -30…-35° при прояснении до. Днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -18…-23°. Также ожидается небольшой снег и облачность. Подробный прогноз погоды на ближайшие три дня смотрите в материале.