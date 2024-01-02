Новогоднее чудо. На взлетной полосе в омском аэропорту пассажиров встречал Дед Мороз

Оказалось, что сегодня ночью омский Дед Мороз встречал пассажиров авиарейсов, прибывающих в аэропорт имени Карбышева. Сначала волшебным посохом он «регулировал» положение самолета на стоянке, а потом провожал людей в автобус, поздравляя их с Новым годом.