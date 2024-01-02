Новогоднее чудо. На взлетной полосе в омском аэропорту пассажиров встречал Дед Мороз

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Оказалось, что сегодня ночью омский Дед Мороз встречал пассажиров авиарейсов, прибывающих в аэропорт имени Карбышева. Сначала волшебным посохом он «регулировал» положение самолета на стоянке, а потом провожал людей в автобус, поздравляя их с Новым годом.
«Омский Дедушка Мороз встречает пассажиров в аэропорту имени Карбышева», — рассказала омичка Елена.
На видео можно заметить, как некоторые взрослые рады неожиданной встрече. Определенно, такой сюрприз после долгого перелета поднимет настроение и продлит ощущение зимнего праздника.
Ранее Город55 рассказывал об открытии резиденции Деда Мороза в Большеречье, которая продолжит работу до конца января.