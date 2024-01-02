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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Иллюстрация

Новогоднее чудо. На взлетной полосе в омском аэропорту пассажиров встречал Дед Мороз

2 января 2024, 10:16
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омском аэропорту на взлетной полосе пассажиров встречал Дед Мороз

О необычном госте на площадке для взлета и посадки самолетов Городу55 рассказала омичка Елена.

Оказалось, что сегодня ночью омский Дед Мороз встречал пассажиров авиарейсов, прибывающих в аэропорт имени Карбышева. Сначала волшебным посохом он «регулировал» положение самолета на стоянке, а потом провожал людей в автобус, поздравляя их с Новым годом.

«Омский Дедушка Мороз встречает пассажиров в аэропорту имени Карбышева», — рассказала омичка Елена.

На видео можно заметить, как некоторые взрослые рады неожиданной встрече. Определенно, такой сюрприз после долгого перелета поднимет настроение и продлит ощущение зимнего праздника.

Фото: Предоставлено Городу55
Видео: Предоставлено Городу55

Ранее Город55 рассказывал об открытии резиденции Деда Мороза в Большеречье, которая продолжит работу до конца января.

Гостей встречают герои сказок. В омском Большеречье открылась резиденция Деда Мороза
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#Видео#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Анастасия Баянова#Омский дед мороз
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