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Премьера фильма

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Февраль
В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев
26 февраля, 10:47
Январь
Омская актриса сыграла одну из главных ролей в художественном фильме «Воздух»
Картина рассказывает о жизни девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны.
16 января, 10:34
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
2 января, 08:30
Октябрь 2023
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
9 октября 2023, 03:25
Сентябрь 2023
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
6 сентября 2023, 08:06
Август 2023
Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах
Ранее с таким предложением в минкульт обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
31 августа 2023, 13:22

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