Похолодает до -36. Совсем скоро омичей ждет кардинальное изменение погоды

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Подробный прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали в Обь-Иртышском УГМС. Сообщается, что похолодание наступит уже завтра. Так, 3 января температура воздуха ночью опустится до -23…-28°, а при прояснении до -30…-35°. Днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -18…-23°. Также ожидается небольшой снег и облачность.
На следующий день, 4 января, в некоторых районах области температура воздуха в темное время суток составит -31…-36°, но может быть и меньше — -18…-23°. Днем синоптики обещают потепление до — 9…- 14°, местами -16…-21 градусов. С большой вероятностью пойдет небольшой снег и сохранится облачность.
5 января станет еще теплее. Ночью температура воздуха понизится лишь до -9…- 14°, а днем до -4…- 9°. Однако в этот день возможна метель и умеренный снегопад.