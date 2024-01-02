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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Синоптики рассказали омичам о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни

Похолодает до -36. Совсем скоро омичей ждет кардинальное изменение погоды

2 января 2024, 11:51
Фото: 1MI

Синоптики рассказали омичам о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни

Значительно холоднее в регионе станет уже завтра, температура воздуха опустится до -35 градусов при прояснении.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали в Обь-Иртышском УГМС. Сообщается, что похолодание наступит уже завтра. Так, 3 января температура воздуха ночью опустится до -23…-28°, а при прояснении до -30…-35°. Днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -18…-23°. Также ожидается небольшой снег и облачность.

На следующий день, 4 января, в некоторых районах области температура воздуха в темное время суток составит -31…-36°, но может быть и меньше — -18…-23°. Днем синоптики обещают потепление до — 9…- 14°, местами -16…-21 градусов. С большой вероятностью пойдет небольшой снег и сохранится облачность.

5 января станет еще теплее. Ночью температура воздуха понизится лишь до -9…- 14°, а днем до -4…- 9°. Однако в этот день возможна метель и умеренный снегопад.

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