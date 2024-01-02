Похолодает до -36. Совсем скоро омичей ждет кардинальное изменение погоды

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни опубликовали в Обь-Иртышском УГМС. Сообщается, что похолодание наступит уже завтра. Так, 3 января температура воздуха ночью опустится до -23…-28°, а при прояснении до -30…-35°. Днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -18…-23°. Также ожидается небольшой снег и облачность.