gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Кинотеатр Слава

Выбрать дату
Март
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
Январь
Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ
9 января, 13:31
За четыре миллиона. В Омске открыли кинозал повышенного комфорта с мягкими креслами
4 января, 12:15
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
2 января, 08:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика