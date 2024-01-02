Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
За 2023 год самым кассовым фильмом в Омске стал «Чебурашка». Сборы составили более 68 миллионов, при том, что по всей России это число доходит до рекордных 6,7 миллиардов. На втором месте расположился фильм «По щучьему велению», который собрал 26,3 миллионов.
Далее — «Вызов», за просмотр этого фильма омичи в сумме отдали почти 19 миллионов рублей. На пятом и четвертом местах оказались зарубежные «Барби» и «Оппенгеймер», зашифрованные под названиями «Быстрые свидания» и «Сколько весит облако?». Кинокартины собрали 15,5 и 11,2 миллионов соответственно.
Напомним, что вчера, в первый день проката, российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих.