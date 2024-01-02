Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023

За 2023 год самым кассовым фильмом в Омске стал «Чебурашка». Сборы составили более 68 миллионов, при том, что по всей России это число доходит до рекордных 6,7 миллиардов. На втором месте расположился фильм «По щучьему велению», который собрал 26,3 миллионов.