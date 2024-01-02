Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Стало известно, на показы каких фильмов омичи ходили чаще всего в 2023 году

Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023

2 января 2024, 08:30
Фото: 1MI

Стало известно, на показы каких фильмов омичи ходили чаще всего в 2023 году

Статистику по итогам прошедшего года привела единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов.

За 2023 год самым кассовым фильмом в Омске стал «Чебурашка». Сборы составили более 68 миллионов, при том, что по всей России это число доходит до рекордных 6,7 миллиардов. На втором месте расположился фильм «По щучьему велению», который собрал 26,3 миллионов.

Далее — «Вызов», за просмотр этого фильма омичи в сумме отдали почти 19 миллионов рублей. На пятом и четвертом местах оказались зарубежные «Барби» и «Оппенгеймер», зашифрованные под названиями «Быстрые свидания» и «Сколько весит облако?». Кинокартины собрали 15,5 и 11,2 миллионов соответственно.

Напомним, что вчера, в первый день проката, российские фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в омских кинотеатрах больше 3 млн рублей на двоих.

В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Кинопоказ#Кинотеатр "Первомайский"#Новости#Премьера фильма#Фильм#Кинотеатр#Кинотеатр Маяковский#Кинематограф#Кинотеатр Слава#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Закусывал ядовитым растением». Омский медик — о работе в Новый год и праздники
Сегодня, 05:03
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
Вчера, 04:31
Исправно не работают. В Омской области закрыли очередную ледовую переправу
Сегодня, 07:09
363 Артема и 311 Софий. Как омичи чаще всего называли малышей в 2023 году
Вчера, 09:16
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
Вчера, 10:04