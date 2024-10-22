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Омский дед мороз

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2024
Поезд Деда Мороза, масштабный карантин и худшие больницы города. Омск сегодня
22 октября, 14:18
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Новогоднее чудо. На взлетной полосе в омском аэропорту пассажиров встречал Дед Мороз
2 января, 10:16
2023
Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза
13 декабря 2023, 08:37
Письмо волшебнику. В Омске заработает «Сказочная почта Деда Мороза»
В проекте можно поучаствовать в любой городской библиотеке.
16 ноября 2023, 05:22
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Омский Дед Мороз покорил Москву на главном туристическом событии осени
В Москве проходит 29 Международный форум-выставка по туризму «ОТДЫХ LEISURE-2023».
14 сентября 2023, 11:52
Дефицит кадров, неполадки в Тинькофф и Дед Мороз в самолете. Омск сегодня
11 сентября 2023, 14:15
Вместо саней. Омский Дед Мороз впервые полетел в путешествие на самолете
Дед Мороз из Большеречья вылетел на 29 Международный форум-выставку по туризму «Отдых Leisure» в составе делегации Омской области.
11 сентября 2023, 11:08

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