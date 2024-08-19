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Кинотеатры

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Август
Пять отказов. Стали известны подробности благоустройства территории у «Маяковского»
19 августа, 06:21
Март
Омский кинотеатр «Слава» отменил все сеансы в день траура 24 марта
Тем, кто уже приобрел билеты на завтрашние сеансы, предлагают оформить возврат.
23 марта, 14:54
Февраль
В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске
27 февраля, 10:58
Январь
Омская актриса сыграла одну из главных ролей в художественном фильме «Воздух»
Картина рассказывает о жизни девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны.
16 января, 10:34
Запертые двери в кинотеатре, экзотические посылки и бесполезная уборка. Омск сегодня
9 января, 13:55
Омский минкульт предложил кинотеатрам показывать ролики с призывом служить в ВС РФ
9 января, 13:31
Миллион в лотерее, отключение газа и кинозал повышенного комфорта. Омск в четверг
4 января, 14:00
Рекордные сборы. Фильм «Холоп-2» стал самым популярным на январских выходных в Омске
4 января, 07:31
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
2 января, 08:30
В первый день проката «Холоп 2» и «Бременские музыканты» собрали в Омске больше 3 млн
1 января, 08:56
Декабрь 2023
Идут на Гузееву и Миядзаки. Какие фильмы омичи смотрят в кино
16 декабря 2023, 09:43
Ноябрь 2023
Сказки и биографии. Что смотрели омичи в кинотеатрах в октябре
6 ноября 2023, 11:09
Октябрь 2023
В горсовете разрешили застроить пустырь у «Атриум-кино» жилыми домами
25 октября 2023, 10:21
Сентябрь 2023
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Правда, пока неизвестна дата первого показа.
25 сентября 2023, 03:00
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
6 сентября 2023, 08:06
В России фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» переименуют в «Дубак» и «Быстрые свидания»
5 сентября 2023, 07:15
Август 2023
Министерство культуры РФ запретило показ «Барби» и «Оппенгеймера» в кинотеатрах
Ранее с таким предложением в минкульт обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.
31 августа 2023, 13:22
Пятно на памятнике, погром на бульваре Победы и «Барби» в кино. Омск сегодня
30 августа 2023, 15:03
И до нас дошло. Омичам на больших экранах покажут «Барби» и «Оппенгеймер» этой осенью
30 августа 2023, 09:08

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