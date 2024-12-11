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2024
Омский актер сыграл с Бузовой и Клавой Кокой в новогоднем фильме
Валерий Скорокосов — в прошлом актер Омского драмтеатра «Галерка», Пятого театра, Омского академического театра драмы и ТЮЗа.
11 декабря, 06:49
Предприятие «Газпромнефть-СМ» стало локацией для нового фильма Антона Войцеховского
15 октября, 06:00
Отведает беляш у Политеха. В Омск приехал ведущий фуд-блогер России Макс Брандт
17 июля, 07:40
Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч
31 мая, 07:24
Маньяки в кино. В чем особенность нового российского сериала «Тень Чикатило»
11 апреля, 13:07
В Омске состоится премьерный показ документального фильма об Аллее олимпийцев
26 февраля, 10:47
«Холоп 2» продолжил удерживать лидерство в омском прокате
Больше 150 тысяч зрителей и 3 тысяч сеансов. А вместе с тем — больше 40 миллионов рублей заработанных на прокате.
4 февраля, 13:26
Омская актриса сыграла одну из главных ролей в художественном фильме «Воздух»
Картина рассказывает о жизни девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны.
16 января, 10:34
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
Собрал более 68 млн. Аналитики назвали топ-5 самых кассовых фильмов в Омске в 2023
2 января, 08:30
2023
Сказки и биографии. Что смотрели омичи в кинотеатрах в октябре
6 ноября 2023, 11:09
Принцесса Фиона. Топ-модель из Омска Рослякова снялась в зарубежном фэнтези-фильме
Премьера кинокартины состоялась на днях, правда, только в США.
2 ноября 2023, 07:38
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
9 октября 2023, 03:25
Снятый в Омске фильм «Часы для Веры» хотят запустить в широкий прокат в этом году
Картину могут показывать в кинотеатрах и по телевизору.
30 сентября 2023, 10:48
Омский кинотеатр анонсировал показ фильма «Марвелы»
Правда, пока неизвестна дата первого показа.
25 сентября 2023, 03:00
В Омске стартует прокат фильма «Оппенгеймер». Где его можно посмотреть
6 сентября 2023, 08:06
В Омской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино 2023»
26 августа на территории региона пройдет акция, в рамках которой по всей стране бесплатно покажут три самых кассовых российских фильма 2023 года.
7 августа 2023, 13:55
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
1 мая 2023, 08:14
Омичей предупредили о ненастоящем нападении на школу
Сотрудники регионального УФСБ снимут ролик об общественной безопасности.
4 апреля 2023, 09:43
Восемь секунд славы. Омич сыграл в фильме «Чебурашка»
Ян Новиков родился в Омске и несколько лет работал в Северном драматическом театре в Таре.
2 февраля 2023, 03:32

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