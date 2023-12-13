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Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня

13 декабря 2023, 14:44
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске устроили поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях

Недавно на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов произошло чрезвычайное происшествие — кто-то поджег железнодорожное оборудование. Сгоревший батарейный шкаф заметила диспетчер, рядом с ним были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. Город55 выяснил, что вчера вечером, 12 декабря, поджигатель шкафа был задержан и дал показания.

С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях
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Новость №2. Во время обогрева жилья мать и сын задохнулись от угарного газа

Сегодня утром в селе Морозовка Омского района 66-летняя местная жительница и ее 36-летний сын погибли от отравления угарным газом. По предварительной информации, причиной утечки стало самовольное вмешательство в работу внутриквартирного котла. Также помощь врачей понадобилась еще семерым соседям. Сейчас специалисты «Омскоблгаза» проверяют оборудование, уже заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Под Омском пенсионерка и ее сын задохнулись от угарного газа, обогревая жилье
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Новость №3. В конце декабря в Омскую область вернется тепло

Такой прогноз дают в Гидрометцентре РФ. Согласно данным синоптиков, в конце декабря жителей региона ждет несколько по-настоящему теплых дней. Так, например, в четверг, 21 декабря, температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, а ночью — опустится до -5. Несколькими днями ранее, 18 декабря, ожидается до -7 градусов в светлое время суток и до -14 ночью.

Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление
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