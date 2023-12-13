Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня

Недавно на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов произошло чрезвычайное происшествие — кто-то поджег железнодорожное оборудование. Сгоревший батарейный шкаф заметила диспетчер, рядом с ним были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. Город55 выяснил, что вчера вечером, 12 декабря, поджигатель шкафа был задержан и дал показания.