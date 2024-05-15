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Отравление газом

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Декабрь 2023
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Октябрь 2023
После взрыва газа в Котельниково Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома, при взрыве погиб один человек, еще один находится в реанимации.
23 октября 2023, 13:36
Май 2023
Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью
По данным специалистов, смерть наступила от отравления угарным газом.
19 мая 2023, 04:36

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