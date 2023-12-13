С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Стало известно, что 11 декабря на территории Омска произошло чрезвычайное происшествие. Его зарегистрировали на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов.
Кто-то поджег железнодорожное оборудование на грузовой станции, через которую проходит груз омского нефтекомплекса, заводов «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро».
Диспетчер заметила сгоревший батарейный шкаф, рядом с которым были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. По факту случившегося ведется расследование.
Город55 выяснил, что вчера вечером, 12 декабря, поджигатель шкафа был задержан. Он дает признательные показания. Информацию подтвердили в региональном УФСБ.
Ранее в Омске задержали 21-летнего парня. Его обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа. Оперативники выяснили, что молодой человек стал агентом спецслужб Украины.