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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:32

иллюстрация

С тетрадью и бутылками. В Омске устроили поджог на железнодорожных путях

13 декабря 2023, 05:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске устроили поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях

Правоохранительные органы уже задержали организатора поджога.

Стало известно, что 11 декабря на территории Омска произошло чрезвычайное происшествие. Его зарегистрировали на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов.

Кто-то поджег железнодорожное оборудование на грузовой станции, через которую проходит груз омского нефтекомплекса, заводов «Омсельмаш», «Сибкомэлектро», «Сладонеж», «СибзаводАгро».

Диспетчер заметила сгоревший батарейный шкаф, рядом с которым были найдены две пластиковые бутылки и тетрадь с вырванными листами. На работе местных предприятий и движении поездов поджог никак не отразился. По факту случившегося ведется расследование.

Город55 выяснил, что вчера вечером, 12 декабря, поджигатель шкафа был задержан. Он дает признательные показания. Информацию подтвердили в региональном УФСБ.

Ранее в Омске задержали 21-летнего парня. Его обвинили в умышленном поджоге релейного шкафа. Оперативники выяснили, что молодой человек стал агентом спецслужб Украины.

Молодой омич стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию
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#Происшествия#Омск#Омская область#Поджог#Железная дорога#Новости#Алина Ясинская#Грузовой поезд
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