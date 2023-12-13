Под Омском пенсионерка и ее сын задохнулись от угарного газа, обогревая жилье

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В селе Морозовка Омского района 66-летняя местная жительница и ее 36-летний сын погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла сегодня утром, 13 декабря, на улице Зеленая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также помощь врачей понадобилась еще семерым соседям, в том числе детям.
По предварительной информации, причиной утечки газа стало самовольное вмешательство в работу внутриквартирного котла. В настоящее время специалисты «Омскоблгаза» проверяют оборудование.
В омском следком завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».