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Published Сегодня, 07:19

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Под Омском пенсионерка и ее сын задохнулись от угарного газа, обогревая жилье

Под Омском пенсионерка и ее сын задохнулись от угарного газа, обогревая жилье

13 декабря 2023, 07:19
Помощь медиков потребовалась также жителям соседних квартир, в том числе детям.

В селе Морозовка Омского района 66-летняя местная жительница и ее 36-летний сын погибли от отравления угарным газом. Трагедия произошла сегодня утром, 13 декабря, на улице Зеленая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также помощь врачей понадобилась еще семерым соседям, в том числе детям.

По предварительной информации, причиной утечки газа стало самовольное вмешательство в работу внутриквартирного котла. В настоящее время специалисты «Омскоблгаза» проверяют оборудование.

В омском следком завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Фото: Прокуратура Омской области
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#Происшествия#Омск#Прокуратура#Дети#Уголовное дело#Отравление#Расследование#Жилой дом#Евгений Игишев#Угарный газ#Контроль#Правоохранительные органы#Граждане
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