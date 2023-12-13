Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Иллюстрация

Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление

13 декабря 2023, 10:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

В конце декабря в Омскую область вернется тепло

О кардинальном изменении погоды рассказали в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, сильные морозы, захватившие регион, начинают отступать. Так, уже завтра днем температура воздуха станет выше и составит -21 градус. В темное время суток же ожидается похолодание до -27. Однако на следующий день, 15 декабря, температура вновь вернется к отметке в 30 градусов.

Ощутимо теплее станет в понедельник следующей недели, 18 декабря. В этот день синоптики обещают до -7 градусов в светлое время суток и до -14 ночью, будет пасмурно, возможны осадки. 19 декабря воздух прогреется еще сильнее, его температура составит от -4 до -8 градусов.

В четверг, 21 декабря, жителей региона ждет кардинальное потепление. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, а ночью — опустится до -5. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы будут доходить до 16 м/с.

Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Узнать подробнее
#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Погода на выходных#Опасная погода#Погода на ближайшие дни#Изменение погоды#Погода на 2 недели#Аномальная погода#Погода в омской области#Анастасия Баянова
Подпишитесь
До -43°. В Омской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов
Сегодня, 06:34
У жителей пригородных омских сел из-за холода в квартирах насквозь промерзли стены
Сегодня, 06:52
В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
Сегодня, 05:27
«Замерзают люди в панельках». Омичка посвятила стихотворение авариям на городских ТЭЦ
Сегодня, 06:06
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08