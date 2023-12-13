Шутки климата. В конце декабря Омскую область настигнет неожиданное потепление

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По данным синоптиков, сильные морозы, захватившие регион, начинают отступать. Так, уже завтра днем температура воздуха станет выше и составит -21 градус. В темное время суток же ожидается похолодание до -27. Однако на следующий день, 15 декабря, температура вновь вернется к отметке в 30 градусов.
Ощутимо теплее станет в понедельник следующей недели, 18 декабря. В этот день синоптики обещают до -7 градусов в светлое время суток и до -14 ночью, будет пасмурно, возможны осадки. 19 декабря воздух прогреется еще сильнее, его температура составит от -4 до -8 градусов.
В четверг, 21 декабря, жителей региона ждет кардинальное потепление. Температура воздуха днем поднимется до +1 градуса, а ночью — опустится до -5. Синоптики также прогнозируют усиление ветра, порывы будут доходить до 16 м/с.