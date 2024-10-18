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Угарный газ

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2024
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
2023
Поджог на железных путях, смертельный газ и неожиданное потепление. Омск сегодня
13 декабря 2023, 14:44
Шок. Под Омском пенсионерка и ее сын задохнулись от угарного газа, обогревая жилье
Помощь медиков потребовалась также жителям соседних квартир, в том числе детям.
13 декабря 2023, 07:19
Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя
Предварительно, смерть мужчины не является криминальной.
28 ноября 2023, 05:47
Появились фото с ночного пожара в Москаленках, где задохнулись молодая мать с дочерью
По данным специалистов, смерть наступила от отравления угарным газом.
19 мая 2023, 04:36
Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
2 мая 2023, 07:36

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