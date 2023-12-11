Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Новость №1. Синоптики назвали дату потепления после аномальных холодов в Омской области
В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды. Несмотря на то, что новая рабочая неделя началась с сильных морозов, к ее концу в регионе станет чуть теплее. Так, во вторник, 12 декабря, ночью ожидается -33… -38, в дневное время же синоптики обещают -28… -33 градуса, без осадков. Потепление ждет омичей и жителей области 14 декабря. В этот день прогнозируется -20… -25 градусов. Полный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале.
Новость №2. В Омске тариф на перевозку пассажиров хотят поднять до 52 рублей
В Региональной экономической комиссии Омской области создали проект приказа о новом предельном тарифе на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте ПАТП-8. Согласно проекту, предлагается, повысить стоимость одной поездки на общественном транспорте до 52,37 рублей, изменения должны вступить в силу 1 января 2024 года. Однако позже в администрации Омска прокомментировали, что повышение стоимости проезда в транспорте ПП-8 не планируется.
Новость №3. Одну из самых дорогих искусственных елей в Омске продают за 650 тысяч рублей
В преддверии Нового года Город55 проанализировал предложения продавцов искусственных елей на маркетплейсах. Были найдены интересные варианты, среди которых, например, Президентская елка Люкс за 649 016 рублей. В целом же, цены на искусственные деревья очень разные: начинаются от 122 рублей за самый простой вариант и доходят до 149,2 тысяч рублей за ель высотой 3 метра, с комплектом шаров.