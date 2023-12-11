Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды. Несмотря на то, что новая рабочая неделя началась с сильных морозов, к ее концу в регионе станет чуть теплее. Так, во вторник, 12 декабря, ночью ожидается -33… -38, в дневное время же синоптики обещают -28… -33 градуса, без осадков. Потепление ждет омичей и жителей области 14 декабря. В этот день прогнозируется -20… -25 градусов. Полный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале.