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Елки

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Октябрь
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Июль
В центре Омска агрономы установят двухметровые туи в кашпо
26 июля, 12:09
Январь
На дрова и сувениры. Какими необычными способами омичи избавляются от новогодних елей
Почти половина омичей сдают деревья на переработку или используют для бытовых нужд.
15 января, 13:11
С заботой о природе. В Омске заработали пункты приема новогодних елей
9 января, 08:30
Доброе дело. Куда в Омске можно сдать на переработку новогодние ели
3 января, 12:59
Декабрь 2023
Под самый корешок. Омич украл новогоднюю ель с чужого двора и подарил ее сожительнице
29 декабря 2023, 03:16
«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка
Мероприятие прошло на территории Омской крепости, с предстоящим праздником гостей поздравил мэр города Сергей Шелест.
28 декабря 2023, 13:09
Траты на подарки, дефицит пожарных и срубленная ель. Омск сегодня
27 декабря 2023, 13:54
Начали с нарушений. В Центральном округе Омска поймали незаконного торговца елями
58-летний нарушитель продавал деревья без необходимого разрешения на пересечении улиц 20 Линия и 10 лет Октября.
20 декабря 2023, 10:41
Неожиданное потепление, подорожание проезда и елка за полмиллиона. Омск сегодня
11 декабря 2023, 14:29
Скоро в Омске откроются елочные базары. Рассказываем, где и когда
11 декабря 2023, 09:50
Стало известно, сколько елок к Новому году заготовили в лесхозе
Начальник ГУЛХ Иван Камчатный рассказал о подготовке деревьев на пресс-конференции в Доме журналистов.
6 декабря 2023, 13:52
Ноябрь 2023
Стали известны адреса елочных базаров в Ленинском округе Омска
20 ноября 2023, 10:09
Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня
15 ноября 2023, 13:59
Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
15 ноября 2023, 07:14

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