Проект приказа есть. В Омске тариф на перевозку пассажиров хотят поднять до 52 рублей

Проект представлен на сайте правительства Омской области, во вкладке РЭК. Тариф на одну перевозку предлагается повысить до 52,37 рублей. Изменения должны вступить в силу 1 января 2024 года. Приказ после его согласования будет действовать по 31 декабря 2024 года включительно.