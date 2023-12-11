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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 08:55

иллюстрация

Проект приказа есть. В Омске тариф на перевозку пассажиров хотят поднять до 52 рублей

11 декабря 2023, 06:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске тариф на перевозку пассажиров хотят поднять до 52 рублей

Изменения должны вступить в силу уже в новом году.

В Региональной экономической комиссии (РЭК) Омской области создали проект приказа о новом предельном тарифе на перевозку пассажиров в муниципальном транспорте пассажирского предприятия № 8. Документ отправили на антикоррупционную экспертизу.

Проект представлен на сайте правительства Омской области, во вкладке РЭК. Тариф на одну перевозку предлагается повысить до 52,37 рублей. Изменения должны вступить в силу 1 января 2024 года. Приказ после его согласования будет действовать по 31 декабря 2024 года включительно.

В этом же году тариф для муниципального транспорта ПП-9 составляет 48,85 рублей. Соответствующие изменения влияют в первую очередь на работу перевозчиков. Разницу между предельным и реальным тарифом компенсируют транспортному предприятию за счет средств из городского бюджета.

Повышать стоимость проезда в 2024 году не планируется, ранее заявлял директор департамента транспорта Вадим Кормилец. Решение об изменении стоимости проезда принимают депутаты Омского горсовета.

Обновлено. В администрации Омска прокомментировали, что повышение стоимости проезда в транспорте ПП-8 не планируется, поскольку перевозки организованы по системе брутто-контрактов, но исключение составляет ряд маршрутов.

«Использование брутто-контрактов означает выполнение перевозок пассажиров за плату, исходя из фиксированной ставки за количество километров, пройденное транспортом с заданными параметрами качества. Оплата в этом случае не зависит от количества перевезенных пассажиров — только от фактически выполненной транспортной работы, выраженной в количестве машино-километров за определенный промежуток времени», — пояснили в пресс-центре мэрии.
«Таких денег нет». Кормилец высказался о перспективе повышении стоимости проезда
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#Транспорт#Омск#Омская область#Тарифы#РЭК Омской области#Новости#Стоимость проезда#Вадим Кормилец#Муниципальный транспорт#Алина Ясинская#ПП-8
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