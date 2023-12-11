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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

иллюстрация

Мороз отступает. Синоптики назвали дату потепления в Омской области

11 декабря 2023, 05:53
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики назвали дату потепления после аномальных холодов в Омской области

Ближе к концу этой недели температура поднимется до отметки, которая будет более менее комфортна местным жителям.

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды. Новая рабочая неделя началась с сильных морозов, которые, предположительно, будут держатся еще сутки. Далее дневная температура воздуха поднимется до -20 градусов.

Во вторник, 12 декабря, ночью ожидается -33… -38, но местами может быть и -43 градуса. В дневное время будет -28… -33 градуса, без осадков. В отдельных районах возможна изморозь и гололедица на дорогах. Северный, северо-западный ветер задует со скоростью 4-9 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В среду, 13 декабря, ночью термометр покажет -30… -35, но где-то возможно понижение до -40 градусов. Днем температура воздуха составит -21… -26 градусов, местами -31. Осадков не обещают. Скорость юго-западного ветра будет 3-8 м/с.

В четверг, 14 декабря, ночью температура будет держаться на уровне -24… -29 градусов, местами -34. В светлое время суток прогнозируется -20… -25 градусов, без осадков. Порывы юго-западного ветра составят 4-9 м/с.

Отметим, что за прошедшую неделю в областном центре и за его пределами случилась масса коммунальных аварий и отключений на фоне аномальных холодов. Самая серьезная «беда» произошла на ТЭЦ-5, где из строя вышли котлы. По этой причине множество домов в городе остались без тепла, при этом некоторые омичи ждут его до сих пор.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Обь-Иртышское УГМС#Алина Ясинская
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