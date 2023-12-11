Мороз отступает. Синоптики назвали дату потепления в Омской области

Отметим, что за прошедшую неделю в областном центре и за его пределами случилась масса коммунальных аварий и отключений на фоне аномальных холодов. Самая серьезная «беда» произошла на ТЭЦ-5, где из строя вышли котлы. По этой причине множество домов в городе остались без тепла, при этом некоторые омичи ждут его до сих пор.