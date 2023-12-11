Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей

За ели высотой от 90 до 150 см придется выложить до 9 тысяч рублей. Все они произведены в России. Самым дорогим продаваемым в гипермаркете деревом стала заснеженная ель высотой 210 метров, которая сразу дополнена лампочками. Хоть с таким вариантом и можно сэкономить на декоре, сама ель стоит почти 35 тысяч рублей.