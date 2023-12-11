Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Подготовка к Новому году вступила в активную фазу: в Омске с приходом зимней погоды начали открывать базары с живыми елками. В этом году для продажи планировали заготовить около 4000 сосен. Однако в последнее время омичи стали отдавать предпочтение искусственным деревьям.
Город55 узнал, в какую цену обойдется искусственная елка омичам. Спойлер: стоимость новогодних деревьев иногда достигает сотен тысяч рублей, но бюджетные варианты в магазинах и на маркетплейсах тоже можно найти.
Большой выбор искусственных елей доступен в супермаркетах. Так, в «Леруа Мерлен» цены на деревья начинаются от 122 рублей за самый простенький вариант и доходят до 149,2 тысяч рублей за ель высотой 3 метра, продающейся вместе с набором шаров с символом 2024 года — драконами.
В детском гипермаркете «Rich Family» самой низкой по стоимости оказалась ель высотой 30 см (страна производства — Вьетнам). На момент публикации материала ее цена составляет всего 220 рублей. Этот вариант станет отличным для тех, кто не может поставить дома или в офисе большое дерево, но при этом хочет создать новогоднее настроение.
За ели высотой от 90 до 150 см придется выложить до 9 тысяч рублей. Все они произведены в России. Самым дорогим продаваемым в гипермаркете деревом стала заснеженная ель высотой 210 метров, которая сразу дополнена лампочками. Хоть с таким вариантом и можно сэкономить на декоре, сама ель стоит почти 35 тысяч рублей.
Найти неплохой вариант новогодних деревьев можно и на сайтах бесплатных объявлений. Например, на «Авито» разброс цен на искусственные ели составляет от 150 рублей до 67 тысяч рублей. Последнее достигает в высоту 5 метров и предназначено, конечно, не для квартиры, а для украшения парка или торгового центра.
«Наши уличныe ели устойчивы к суровым погодным условиям, сохраняют привлекательный внешний вид при любой непогоде. Каркаc выполнен из качественногo металла, легок в сборке», — говорится в объявлении.
Заказать пластиковую елку можно и на маркетплейсах — там традиционно самое большое разнообразие вариантов. Ценовой рекорд ставит один из продавцов на площадке Ozon: здесь искусственную ель Президентскую Люкс предлагают за 649016 рублей (раньше она стоила еще дороже). Высота дерева составляет 210 см. Покупателю обещают максимально естественную по виду ель, которую не отличишь от живого дерева.
Ранее Город55 рассказывал, как выбрать живую елку: в первую очередь необходимо смотреть на срез. Если он темный, значит ель заготовили давно, если более светлый — дерево срублено недавно: