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Разброс цен на искусственные елки достаточно велик

Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей

11 декабря 2023, 07:22
Фото: 1MI
Разброс цен на искусственные елки достаточно велик

Одну из самых дорогих искусственных елей в Омске продают за 650 тысяч рублей

В магазинах города можно найти и дешевые новогодние деревья: на цену влияет размер и внешний вид ели.

Подготовка к Новому году вступила в активную фазу: в Омске с приходом зимней погоды начали открывать базары с живыми елками. В этом году для продажи планировали заготовить около 4000 сосен. Однако в последнее время омичи стали отдавать предпочтение искусственным деревьям.

Город55 узнал, в какую цену обойдется искусственная елка омичам. Спойлер: стоимость новогодних деревьев иногда достигает сотен тысяч рублей, но бюджетные варианты в магазинах и на маркетплейсах тоже можно найти.

Большой выбор искусственных елей доступен в супермаркетах. Так, в «Леруа Мерлен» цены на деревья начинаются от 122 рублей за самый простенький вариант и доходят до 149,2 тысяч рублей за ель высотой 3 метра, продающейся вместе с набором шаров с символом 2024 года — драконами.

Самые дорогие ели, продаваемые в магазинеСамые дорогие ели, продаваемые в магазине
Самые дорогие ели, продаваемые в магазине
Фото: Скриншот сайта Леруа Мерлен

В детском гипермаркете «Rich Family» самой низкой по стоимости оказалась ель высотой 30 см (страна производства — Вьетнам). На момент публикации материала ее цена составляет всего 220 рублей. Этот вариант станет отличным для тех, кто не может поставить дома или в офисе большое дерево, но при этом хочет создать новогоднее настроение.

Самая дешевая искусственная ельСамая дешевая искусственная ель
Самая дешевая искусственная ель
Фото: Скриншот сайта Rich Family

За ели высотой от 90 до 150 см придется выложить до 9 тысяч рублей. Все они произведены в России. Самым дорогим продаваемым в гипермаркете деревом стала заснеженная ель высотой 210 метров, которая сразу дополнена лампочками. Хоть с таким вариантом и можно сэкономить на декоре, сама ель стоит почти 35 тысяч рублей.

Заснеженная ель стоимостью 35 тысячЗаснеженная ель стоимостью 35 тысяч
Заснеженная ель стоимостью 35 тысяч
Фото: Скриншот сайта Rich Family

Найти неплохой вариант новогодних деревьев можно и на сайтах бесплатных объявлений. Например, на «Авито» разброс цен на искусственные ели составляет от 150 рублей до 67 тысяч рублей. Последнее достигает в высоту 5 метров и предназначено, конечно, не для квартиры, а для украшения парка или торгового центра.

«Наши уличныe ели устойчивы к суровым погодным условиям, сохраняют привлекательный внешний вид при любой непогоде. Каркаc выполнен из качественногo металла, легок в сборке», — говорится в объявлении.
Высота елки достигает 5 метровВысота елки достигает 5 метров
Высота елки достигает 5 метров
Фото: Скриншот сайта Авито

Заказать пластиковую елку можно и на маркетплейсах — там традиционно самое большое разнообразие вариантов. Ценовой рекорд ставит один из продавцов на площадке Ozon: здесь искусственную ель Президентскую Люкс предлагают за 649016 рублей (раньше она стоила еще дороже). Высота дерева составляет 210 см. Покупателю обещают максимально естественную по виду ель, которую не отличишь от живого дерева.

Ель за 650 тысяч рублейЕль за 650 тысяч рублей
Ель за 650 тысяч рублей
Фото: Скриншот сайта Ozon

Ранее Город55 рассказывал, как выбрать живую елку: в первую очередь необходимо смотреть на срез. Если он темный, значит ель заготовили давно, если более светлый — дерево срублено недавно:

Стало известно, сколько елок к Новому году заготовили в лесхозе
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#Общество#Омск#Праздники#Омская область#Новогодняя елка#Новости#Покупка#Елка#Юлия Истомина#Новый год 2024
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