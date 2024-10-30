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Санитарные нормы

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2024
В школах кормят лучше. Омичка пожаловалась на питание в детских садах
30 октября, 05:42
Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения
Роспотребнадзор провел 40 проверок в омских школах, выявив нарушения санитарных норм в 8 учреждениях.
25 октября, 10:48
Молочный обман: Роспотребнадзор выявил фиктивный адрес производства «Биффидо»
4 октября, 12:36
Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием
30 сентября, 09:33
Холод в группах. Омичи возмутились условиями в детсаду на Андрианова
27 сентября, 12:29
Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке
Молочная продукция под брендом «Биффидо» оказалась под подозрением: Роспотребнадзор выяснил, что указанные адреса производства компании не соответствуют действительности.
19 сентября, 07:57
Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом
11 сентября, 07:25
Причины и источник неизвестны. Омских дачников затопило водой рыжего цвета
Местные жители высказывают предположение, что «рыжие реки» текут к ним со стороны бывшего завода лакокрасочных изделий.
24 июля, 06:42
Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня
8 июля, 14:31
После схода воды в Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов
О начале дезинфекции и сушки жилых домов, которые пострадали от паводка, рассказал глава региона Виталий Хоценко.
30 мая, 13:17
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
2023
Гепатит и паразиты. Чем омичам грозит купание в Иртыше
В региональном Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться в реке.
28 июня 2023, 06:05

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