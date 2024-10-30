Санитарные нормы

Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке

Молочная продукция под брендом «Биффидо» оказалась под подозрением: Роспотребнадзор выяснил, что указанные адреса производства компании не соответствуют действительности.