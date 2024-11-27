На птицефабрике в Омской области обнаружили грубые нарушения санитарных норм

Сотрудники Россельхознадзора во время проверки на птицефабрике в Любинском районе снова нашли грубые недочеты. Ранее ее руководство уже просили устранить нарушения санитарных норм, но этого не было выполнено. Поэтому в октябре предприятие привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.