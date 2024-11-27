На птицефабрике в Омской области обнаружили грубые нарушения санитарных норм

Posted 27 ноября, 12:10
Published 27 ноября, 12:10
Modified 27 ноября, 12:10
Updated 27 ноября, 12:10
Сотрудники Россельхознадзора во время проверки на птицефабрике в Любинском районе снова нашли грубые недочеты. Ранее ее руководство уже просили устранить нарушения санитарных норм, но этого не было выполнено. Поэтому в октябре предприятие привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.
Россельхознадзор продолжает контролировать ситуацию, так как именно соблюдение ветеринарных норм и правил определяет здоровье птиц.
Напомним, что ранее омский детский лагерь «Березовая роща» оштрафовали на такую же сумму за нарушения санитарных норм. Руководство учреждения не согласилось с решением Роспотребнадзора и подало апелляцию в суд, но безуспешно.