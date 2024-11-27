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Posted 27 ноября, 12:10

Published 27 ноября, 12:10

Modified 27 ноября, 12:10

Updated 27 ноября, 12:10

На птицефабрике в Омской области обнаружили грубые нарушения санитарных норм

На птицефабрике в Омской области обнаружили грубые нарушения санитарных норм

27 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Любинская птицефабрика во второй раз нарушила санитарные нормы и оказалась под пристальным вниманием Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора во время проверки на птицефабрике в Любинском районе снова нашли грубые недочеты. Ранее ее руководство уже просили устранить нарушения санитарных норм, но этого не было выполнено. Поэтому в октябре предприятие привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

Россельхознадзор продолжает контролировать ситуацию, так как именно соблюдение ветеринарных норм и правил определяет здоровье птиц.

Напомним, что ранее омский детский лагерь «Березовая роща» оштрафовали на такую же сумму за нарушения санитарных норм. Руководство учреждения не согласилось с решением Роспотребнадзора и подало апелляцию в суд, но безуспешно.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Нарушения#Россельхознадзор#Нарушение#Новости#Птицефабрика#Санитарные нормы#Санитарная обработка#Санитарные правила
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