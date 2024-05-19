Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Видеозапись с ночным заплывом омича появилась в одном из популярных региональных Telegram-каналов: мужчина, в свете фонарей набережной и на фоне опор моста через Омь сделал небольшой «круг почета» по притоку Иртыша.
Как отмечается в сообщении с видео, температура воды едва достигла 10 градусов тепла. Само собой, «моржевание» привлекло и внимание свидетелей: кто-то помогал мужчине выбраться из воды, перевесившись через ограждения набережной, а кто-то, как автор видео, осудил неожиданный «перфоманс» — девушка, снявшая заплыв на камеру, назвала происходящее «просто кошмаром».
Похожее мнение озвучил и один из комментаторов, порекомендовавший герою видео на всякий случай обратиться к медикам из кожно-венерологического диспансера. Напомним, воды Иртыша и его притоков в черте Омска регулярно признают несоответствующими санитарным нормам, из-за чего купание запрещено.
Ранее Город55 сообщал о том, что до 2025 года в Омске благоустроят пляж «Центральный-2»: эта локация стала победителем голосования за объекты благоустройства.