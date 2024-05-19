Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока

Как отмечается в сообщении с видео, температура воды едва достигла 10 градусов тепла. Само собой, «моржевание» привлекло и внимание свидетелей: кто-то помогал мужчине выбраться из воды, перевесившись через ограждения набережной, а кто-то, как автор видео, осудил неожиданный «перфоманс» — девушка, снявшая заплыв на камеру, назвала происходящее «просто кошмаром».