gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 12:29

Published 27 сентября, 12:29

Modified 27 сентября, 12:31

Updated 27 сентября, 12:31

В Омске Роспотребнадзор проверит детский сад из-за низких температур

Холод в группах. Омичи возмутились условиями в детсаду на Андрианова

27 сентября 2024, 12:29
Фото: 1MI

В Омске Роспотребнадзор проверит детский сад из-за низких температур

В детском саду на улице Андрианова зафиксированы низкие температуры, не соответствующие санитарным нормам. Это привлекло внимание Роспотребнадзора, который начал проверку для устранения нарушений.

В Омске случился скандал, связанный с температурными условиями в детском саду № 222, который находится на улице Андрианова. В паблике Омск Live омичи активно обсуждают несоответствие температурных показателей санитарным нормам в этом дошкольном учреждении.

По данным, опубликованным в сети, температура в раздевалках второго корпуса сада на улице Андрианова достигает лишь 14 градусов, а в группах — 16 градусов. Эти цифры значительно ниже установленных норм, что может негативно сказаться на здоровье детей.

В ответ на эти тревожные сигналы, Управление Роспотребнадзора по Омской области оперативно начало проверку. В ходе проверки специалисты проведут детальные исследования микроклимата в помещениях детского сада. По завершении проверки будут предприняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, чтобы устранить выявленные нарушения.

Ранее Город55 сообщал, что омский суд постановил, чтобы застройщик передал детский сад, возведённый в микрорайоне «Амур-2», в собственность города.

Судебная точка. Детский сад в Омске перейдет в собственность города
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Нарушения#Роспотребнадзор#Скандал#Детский сад#Новости#Температура#Санитарные нормы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика