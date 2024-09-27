Холод в группах. Омичи возмутились условиями в детсаду на Андрианова

Posted 27 сентября, 12:29
Published 27 сентября, 12:29
Modified 27 сентября, 12:31
Updated 27 сентября, 12:31
В Омске случился скандал, связанный с температурными условиями в детском саду № 222, который находится на улице Андрианова. В паблике Омск Live омичи активно обсуждают несоответствие температурных показателей санитарным нормам в этом дошкольном учреждении.
По данным, опубликованным в сети, температура в раздевалках второго корпуса сада на улице Андрианова достигает лишь 14 градусов, а в группах — 16 градусов. Эти цифры значительно ниже установленных норм, что может негативно сказаться на здоровье детей.
В ответ на эти тревожные сигналы, Управление Роспотребнадзора по Омской области оперативно начало проверку. В ходе проверки специалисты проведут детальные исследования микроклимата в помещениях детского сада. По завершении проверки будут предприняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации, чтобы устранить выявленные нарушения.
Ранее Город55 сообщал, что омский суд постановил, чтобы застройщик передал детский сад, возведённый в микрорайоне «Амур-2», в собственность города.
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