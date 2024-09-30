Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием

В дополнение к уголовному делу, был подан иск о приостановлении деятельности пансионата. В качестве временной меры суд удовлетворил требование о запрете на дальнейшую работу учреждения и постановил распределить его постояльцев по другим социальным учреждениям, где их безопасность будет гарантирована.



На данный момент судебное решение находится в стадии исполнения. Территориальный отдел судебных приставов совместно с органами власти активно занимается переселением пожилых людей в более безопасные условия.