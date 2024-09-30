Опасное «Долголетие»: омский пансионат оказался под следствием

Posted 30 сентября, 09:33
Published 30 сентября, 09:33
Modified 30 сентября, 13:41
Updated 30 сентября, 13:41
В Омске в результате тщательной проверки учреждения, расположенного на улице Суровцева, 28, были выявлены серьезные нарушения, ставящие под угрозу здоровье и безопасность его постояльцев.
Пансионат ООО «Долголетие», предоставляющий услуги по уходу за престарелыми, оказался в центре внимания из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности и требований здравоохранения.
По итогам проверки следком по материалам проверки прокуратуры инициировал уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Это стало первым шагом в череде мер, направленных на защиту прав и интересов граждан, проживающих в пансионате.
В дополнение к уголовному делу, был подан иск о приостановлении деятельности пансионата. В качестве временной меры суд удовлетворил требование о запрете на дальнейшую работу учреждения и постановил распределить его постояльцев по другим социальным учреждениям, где их безопасность будет гарантирована.
На данный момент судебное решение находится в стадии исполнения. Территориальный отдел судебных приставов совместно с органами власти активно занимается переселением пожилых людей в более безопасные условия.
Следующее заседание по этому делу назначено на 8 октября 2024 года в Кировском районном суде Омска.
Как ранее сообщал Город55, региональный следственный комитет передал в суд дело пожилой жительницы Омска, которая напала с молотком на своего 9-летнего внука. Было установлено, что женщина, страдая психическим расстройством, не осознавала своих действий и несколько раз ударила молотком по голове.
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