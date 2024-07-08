Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня

Омск занял 60-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно результатам исследования РИА «Новости», самые высокие зарплаты получают омичи, которые трудятся в банковской и финансовой сферах — в среднем 85 тысяч рублей в месяц. В лидерах по уровню средней заработной платы же находятся Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень.