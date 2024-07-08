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Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня

8 июля 2024, 14:31
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стала известна отрасль в Омске с наивысшей зарплатой

Омск занял 60-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно результатам исследования РИА «Новости», самые высокие зарплаты получают омичи, которые трудятся в банковской и финансовой сферах — в среднем 85 тысяч рублей в месяц. В лидерах по уровню средней заработной платы же находятся Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень.

60-е место из 100. Омск попал в рейтинг городов с высоким уровнем зарплат
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Новость №2. В Омске накажут пенсионерку, по вине которой отравились подростки из Кемерово

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 64-летней омички, из-за которой пострадали юные спортсмены из Кемерово. Пенсионерка, будучи носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотип», приготовила еду для детей, приехавших на соревнования. С 23 по 24 июня 2023 года подростки почувствовали недомогание, у некоторых из них диагностировали легкий вред здоровью.

Приехали на соревнования. В Омске осудят пенсионерку, по вине которой отравились дети
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Новость №3. В омской мэрии задумались о судьбе качелей у Музыкального театра

Качели у омского Музыкального театра вновь пострадали от рук вандалов, ранее похожие инциденты происходили более 10 раз. По этой причине в администрации Омска поставили под сомнение целесообразность восстановления качелей после очередной поломки. Есть ли смысл в восстановлении объекта выяснят специалисты УДХБ.

Целесообразность под вопросом. В мэрии Омска задумались о судьбе качелей у Музтеатра
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