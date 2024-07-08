Высокие зарплаты, отравление спортсменов и нецелесообразные качели. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Новость №1. Стала известна отрасль в Омске с наивысшей зарплатой
Омск занял 60-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в различных отраслях. Согласно результатам исследования РИА «Новости», самые высокие зарплаты получают омичи, которые трудятся в банковской и финансовой сферах — в среднем 85 тысяч рублей в месяц. В лидерах по уровню средней заработной платы же находятся Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень.
Новость №2. В Омске накажут пенсионерку, по вине которой отравились подростки из Кемерово
Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 64-летней омички, из-за которой пострадали юные спортсмены из Кемерово. Пенсионерка, будучи носителем вируса «РНК Norovirus 2 генотип», приготовила еду для детей, приехавших на соревнования. С 23 по 24 июня 2023 года подростки почувствовали недомогание, у некоторых из них диагностировали легкий вред здоровью.
Новость №3. В омской мэрии задумались о судьбе качелей у Музыкального театра
Качели у омского Музыкального театра вновь пострадали от рук вандалов, ранее похожие инциденты происходили более 10 раз. По этой причине в администрации Омска поставили под сомнение целесообразность восстановления качелей после очередной поломки. Есть ли смысл в восстановлении объекта выяснят специалисты УДХБ.