Гепатит и паразиты. Чем омичам грозит купание в Иртыше

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
В Роспотребнадзоре по Омской области рассказали о результатах проб воды, взятых на городских пляжах. Сотрудники ведомства проверили санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Оказалось, что качество воды по состоянию на 26 июня на всех пяти городских пляжах не соответствует санитарным нормам.
«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Купаться в Иртыше категорически запрещено. На городские пляжи можно прийти отдохнуть и позагорать. Они открыты с 1 июня.