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Гепатит и паразиты. Чем омичам грозит купание в Иртыше

28 июня 2023, 06:05
Фото: Город55
Для отдыха пляжи открыты с 1 июня

Вода в Иртыше на омских пляжах не соответствует санитарным требованиям

В региональном Роспотребнадзоре не рекомендуют купаться в реке.

В Роспотребнадзоре по Омской области рассказали о результатах проб воды, взятых на городских пляжах. Сотрудники ведомства проверили санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Оказалось, что качество воды по состоянию на 26 июня на всех пяти городских пляжах не соответствует санитарным нормам.

«Обращаем внимание, что употребление воды открытых водоемов, не отвечающих гигиеническим нормативам, для питья, заглатывание воды при купании создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Купаться в Иртыше категорически запрещено. На городские пляжи можно прийти отдохнуть и позагорать. Они открыты с 1 июня.

В Омске с 1 июня официально стартовал пляжный сезон
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#Евгений Игишев#Омск#Пляжи Омска#Пляжный сезон#Роспотребнадзор#Санитарные нормы#Общество#Омская область
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