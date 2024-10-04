gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 12:36

Published 4 октября, 12:36

Modified 4 октября, 12:38

Updated 4 октября, 12:38

Омичей предупредили об опасно молочке «Биффидо» с фиктивного кузбасского завода

Молочный обман: Роспотребнадзор выявил фиктивный адрес производства «Биффидо»

4 октября 2024, 12:36
Фото: 1MI

Омичей предупредили об опасно молочке «Биффидо» с фиктивного кузбасского завода

Роспотребнадзор выявил, что молочная продукция ООО «Биффидо» в Кузбассе производится с использованием фиктивного адреса.

В Кузбассе Роспотребнадзор обнаружил, что молочная продукция, производимая ООО «Биффидо» с использованием фиктивного адреса. Адрес производства, указанный на упаковке, оказался несуществующим.

Это серьезное нарушение, которое ставит под угрозу здоровье потребителей. Ведь неизвестно, где на самом деле производится эта продукция и соблюдаются ли санитарные нормы при её изготовлении.

«Биффидо» зарегистрировано, но фактическое место производства продукции скрыто. Роспотребнадзор призывает жителей Омской области быть бдительными. Это не первый такой случай, ранее внимание к этой продукции привлекли сообщения из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, где выяснилось, что указанные производственные адреса компании не соответствуют действительности.

Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке
Узнать подробнее
#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Нарушение#Новости#Кузбасс#Молочная продукция#Санитарные нормы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика