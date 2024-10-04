Молочный обман: Роспотребнадзор выявил фиктивный адрес производства «Биффидо»

«Биффидо» зарегистрировано, но фактическое место производства продукции скрыто. Роспотребнадзор призывает жителей Омской области быть бдительными. Это не первый такой случай, ранее внимание к этой продукции привлекли сообщения из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, где выяснилось, что указанные производственные адреса компании не соответствуют действительности.