Молочный обман: Роспотребнадзор выявил фиктивный адрес производства «Биффидо»

Posted 4 октября, 12:36
Published 4 октября, 12:36
Modified 4 октября, 12:38
Updated 4 октября, 12:38
В Кузбассе Роспотребнадзор обнаружил, что молочная продукция, производимая ООО «Биффидо» с использованием фиктивного адреса. Адрес производства, указанный на упаковке, оказался несуществующим.
Это серьезное нарушение, которое ставит под угрозу здоровье потребителей. Ведь неизвестно, где на самом деле производится эта продукция и соблюдаются ли санитарные нормы при её изготовлении.
«Биффидо» зарегистрировано, но фактическое место производства продукции скрыто. Роспотребнадзор призывает жителей Омской области быть бдительными. Это не первый такой случай, ранее внимание к этой продукции привлекли сообщения из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, где выяснилось, что указанные производственные адреса компании не соответствуют действительности.
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