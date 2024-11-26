В Омске санитарные нарушения обернулись крупным штрафом для детского лагеря

Posted 26 ноября, 07:49
Published 26 ноября, 07:49
Modified 26 ноября, 07:51
Updated 26 ноября, 07:51
Омский Роспотребнадзор провел плановую проверку в детском оздоровительном лагере «Берёзовая роща». В ходе инспекции сотрудники обнаружили нарушения санитарных норм.
После выявления нарушений дело передали в Саргатский районный суд. Он признал лагерь виновным в административных правонарушениях. Вследствие этого на лагерю назначили штраф в размере 100 000 рублей.
Однако руководство детского лагеря не согласилось с данным вердиктом и подало апелляцию в областной суд. Несмотря на доводы администрации, суд оставил решение районного суда без изменений, отклонив поданную жалобу.
Напомним, что ранее завершился суд по делу о доступе к реке Иртыш. Прокуратура обнаружила, что компания «Гидротранссервис» незаконно установила бетонное ограждение. Суд обязал компанию демонтировать его.