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Posted 26 ноября, 07:49

Published 26 ноября, 07:49

Modified 26 ноября, 07:51

Updated 26 ноября, 07:51

Омский лагерь признали виновным в нарушении санитарных норм

В Омске санитарные нарушения обернулись крупным штрафом для детского лагеря

26 ноября 2024, 07:49
Фото: Изображение Midjourney.

Омский лагерь признали виновным в нарушении санитарных норм

Детский оздоровительный лагерь «Берёзовая роща» в Омской области оштрафовали на 100 000 рублей за нарушения санитарных норм, выявленные Роспотребнадзором.

Омский Роспотребнадзор провел плановую проверку в детском оздоровительном лагере «Берёзовая роща». В ходе инспекции сотрудники обнаружили нарушения санитарных норм.

После выявления нарушений дело передали в Саргатский районный суд. Он признал лагерь виновным в административных правонарушениях. Вследствие этого на лагерю назначили штраф в размере 100 000 рублей.

Однако руководство детского лагеря не согласилось с данным вердиктом и подало апелляцию в областной суд. Несмотря на доводы администрации, суд оставил решение районного суда без изменений, отклонив поданную жалобу.

Напомним, что ранее завершился суд по делу о доступе к реке Иртыш. Прокуратура обнаружила, что компания «Гидротранссервис» незаконно установила бетонное ограждение. Суд обязал компанию демонтировать его.

Омский суд обязал демонтировать ограждение на берегу Иртыша
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Административный штраф#Новости#Административное правонарушение#Санитарные нормы
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