Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом

Posted 11 сентября, 07:25
Published 11 сентября, 07:25
Modified 11 сентября, 07:29
Updated 11 сентября, 07:29
По данным Управления Роспотребнадзора, на 36-й неделе 2024 года (с 2 по 8 сентября) в Омской области зарегистрировано 377 случаев заболевания COVID-19. Это означает, что показатель заболеваемости составил 20,6 на 100 тысяч населения, что на 27,4% превышает уровень предыдущей недели.
Рост числа новых случаев вызывает тревогу и акцентирует внимание на важности продолжения профилактических мероприятий. Необходимо помнить о соблюдении санитарных норм, использовании масок в общественных местах и вакцинации.
Жителей Омска настоятельно призывают следить за своим состоянием здоровья и при первых признаках болезни обращаться за медицинской помощью.
Ранее Город55 публиковал мнение известного врача, который рассказал, что в ноябре и декабре нас ждет пик заболеваемости ОРВИ. Поэтому в это время следует особенно тщательно следить за своим здоровьем.