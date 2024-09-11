Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом

По данным Управления Роспотребнадзора, на 36-й неделе 2024 года (с 2 по 8 сентября) в Омской области зарегистрировано 377 случаев заболевания COVID-19. Это означает, что показатель заболеваемости составил 20,6 на 100 тысяч населения, что на 27,4% превышает уровень предыдущей недели.