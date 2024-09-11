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Posted 11 сентября, 07:25

Published 11 сентября, 07:25

Modified 11 сентября, 07:29

Updated 11 сентября, 07:29

В Омске стремительно растет число заболевших коронавирусом

Статистика растет. Омичам рассказали, сколько жителей заразились коронавирусом

11 сентября 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Омске стремительно растет число заболевших коронавирусом

За одну неделю зарегистрировано 377 случаев заболевания. С каждой неделей растет число заболевших.

По данным Управления Роспотребнадзора, на 36-й неделе 2024 года (с 2 по 8 сентября) в Омской области зарегистрировано 377 случаев заболевания COVID-19. Это означает, что показатель заболеваемости составил 20,6 на 100 тысяч населения, что на 27,4% превышает уровень предыдущей недели.

Рост числа новых случаев вызывает тревогу и акцентирует внимание на важности продолжения профилактических мероприятий. Необходимо помнить о соблюдении санитарных норм, использовании масок в общественных местах и вакцинации.

Жителей Омска настоятельно призывают следить за своим состоянием здоровья и при первых признаках болезни обращаться за медицинской помощью.

Ранее Город55 публиковал мнение известного врача, который рассказал, что в ноябре и декабре нас ждет пик заболеваемости ОРВИ. Поэтому в это время следует особенно тщательно следить за своим здоровьем.

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#Кристина Антоносян#Коронавирус COVID-19#Омск#Роспотребнадзор#Новости#Профилактика#Заболеваемость#Санитарные нормы
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