Будет проверка. Омичи пожаловались на школьные булочки с мышиными экскрементами

Posted 18 декабря, 08:37
Published 18 декабря, 08:37
Modified 18 декабря, 09:35
Updated 18 декабря, 09:35
Жительница Омска обвинила школьную столовую в грубом нарушении санитарных норм. По ее словам, в булочках, которые продают детям, обнаружены следы мышиных экскрементов. Женщина опубликовала свое возмущение в социальных сетях, назвав происходящее «полным бардаком» и призвав ответственных лиц разобраться в ситуации.
«Здравствуйте, надоело молчать! В столовой при школе №33 (ул. Туполева, 1) давно происходит полный бардак — и всем, видимо, плевать на это! Дошло до того, что там пекут и продают детям булки с мышиными экскрементами! Кто-нибудь, наконец-то, наведет там порядок?!» — написала омичка в сообществе ВКонтакте «ЧП Омск».
На жалобу отреагировала администрация города:
«Специалисты департамента образования проверят представленную информацию и проведут служебную проверку в учреждении до конца этой недели. При подтверждении информации будут приняты соответствующие меры», — написала администрация Омска в ответ на жалобу.
Позднее мэрия добавила еще комментарий.
«Заведующий производством грубо нарушил технологию приготовления кондитерских изделий, в частности, не просеяна мука. Директором школы принято решение о применении дисциплинарного наказания в отношения заведующего производством», — говорится в сообщении мэрии.
Также было заявлено, что департамент образования проведет внеплановую проверку организации питания и санитарного состояния пищеблока школы №33.
После публикации поста в комментариях разгорелась дискуссия. Многие усомнились в выводах автора жалобы, предложив менее радикальные версии.
«Это не мышиные экскременты, а подгорелые капельки сахара с предыдущих булок»
«Просто надо попробовать, а потом уже писать. Похоже, это семена».
«Это изюм».
«Черный кунжут, чего вы городите?».
«То яблочного червяка от опарыша не могут отличить, то семена от экскрементов».
Однако некоторые пользователи напомнили, что такие заявления требуют проверки.
«Какие все эксперты, а представьте, что это и правда мышиные экскременты и ваш ребенок этим бы пообедал, для этого существует проверки соответствующих органов, на соблюдение санитарных норм».
Теперь родители учеников школы №33 ждут результатов проверки.