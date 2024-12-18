Будет проверка. Омичи пожаловались на школьные булочки с мышиными экскрементами

Жительница Омска обвинила школьную столовую в грубом нарушении санитарных норм. По ее словам, в булочках, которые продают детям, обнаружены следы мышиных экскрементов. Женщина опубликовала свое возмущение в социальных сетях, назвав происходящее «полным бардаком» и призвав ответственных лиц разобраться в ситуации.