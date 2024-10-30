В школах кормят лучше. Омичка пожаловалась на питание в детских садах

Posted 30 октября, 05:42
Published 30 октября, 05:42
Modified 30 октября, 06:12
Updated 30 октября, 06:12
В телеграм-канале «Фадина общается. 2.0» появилось сообщение от омички, которая пожаловалась на питание, организованное в детских садах. Женщина сравнила блюда детсадовцев с питанием в омских школах, где, по ее мнению, кормят разнообразнее и дешевле по стоимости.
«Почему в школах на 110 или 120 рублей дают нормальный суп, первое, нормальное второе, булочку и фрукт, а малышам на питание в 270 рублей каша утром, хлеб, кофейный напиток, потом второе (оно более-менее), на полдник полбулочки, иногда сок или фрукт, кофейный напиток, и на ужин горошница или рагу из овощей?) Как регламентируется организация питания в омских детских садиках?», — говорится в публикации.
Некоторые омичи в чате предположили, что работники в детских садах якобы забирают домой часть еды, которая остается от обедов. Однако другие участники не согласились с этим предположением. По мнению родителей, таких случаев просто не может быть, так как никто не готовит еду про запас.
«Откуда вы это взяли? На питание ставят списочно, исходя из предоставленных по факту воспитателями данных. Готовится по акту, исходя из этого количества. В конце месяца выставляется родительская плата, рассчитываемая из количества дней, которые посетил ребенок. Лишнего никто уже ничего не готовит, потому что никто не возместит стоимость истраченных впустую продуктов», — спорят омичи.
В администрации оперативно вмешались в дискуссию омичей, заметив, что все питание организовано по требованиям. Если же кто-то из родителей считает, что дети в детском садике не доедают, то их приглашают побывать на кухне и понаблюдать за процессом готовки.
«В настоящее время в бюджетных дошкольных организациях питание организовано в рамках требований санитарных норм и 10-ти дневного цикличного меню, утвержденного заведующим ДУ. Меню разработано с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в садах. Любой из родителей может принять участие в контроле за приготовлением блюд, оценить их вкусовые качества. Для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения», — уточнили в мэрии.
Как ранее сообщал Город55, в одном из детских садов Омска на заведующую завели дело после того, как одну из девочек покусал другой ребенок. В прокуратуре устанавливают все обстоятельства громкого дела.