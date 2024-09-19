Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке

ООО «Биффидо» указывает в качестве мест производства два адреса: в Самаре, в Куйбышевском районе, и в Республике Дагестан, в Буйнакском районе. Однако проверка показала, что по этим адресам не существует никаких производственных мощностей. Это означает, что продукция, продаваемая под этой маркой, производится неизвестными лицами, в условиях, которые не соответствуют санитарным нормам и стандартам безопасности.