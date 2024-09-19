Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке

Posted 19 сентября, 07:57
Published 19 сентября, 07:57
Modified 19 сентября, 07:59
Updated 19 сентября, 07:59
На потребительском рынке обнаружена молочная продукция, которая может представлять угрозу для здоровья горожан. Речь идет о товарах, выпущенных под брендом ООО «Биффидо». Внимание к этой продукции привлекли сообщения из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, где выяснилось, что указанные производственные адреса компании не соответствуют действительности.
ООО «Биффидо» указывает в качестве мест производства два адреса: в Самаре, в Куйбышевском районе, и в Республике Дагестан, в Буйнакском районе. Однако проверка показала, что по этим адресам не существует никаких производственных мощностей. Это означает, что продукция, продаваемая под этой маркой, производится неизвестными лицами, в условиях, которые не соответствуют санитарным нормам и стандартам безопасности.
Жители Омска, обнаружившие в продаже продукцию ООО «Биффидо», должны проявить бдительность. Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает граждан сообщать о фактах реализации этой продукции. Это поможет предотвратить возможные случаи отравления и защитить здоровье населения.
Специалисты также рекомендуют внимательно изучать этикетки и информацию о производителе перед покупкой молочной продукции.
Ранее жители Черлака обратились в редакцию Города55 с информацией, что в местных магазинах нет молока. Поставка молочной продукции в федеральные торговые сети была прервана из-за технического сбоя в программном обеспечении дистрибьютора.