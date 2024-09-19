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Posted 19 сентября, 07:57

Published 19 сентября, 07:57

Modified 19 сентября, 07:59

Updated 19 сентября, 07:59

Омичей предупредили о продаже опасной фальшивой молочки

Фантомные фабрики. Омичей предупредили об опасной молочке от «Биффидо» на рынке

19 сентября 2024, 07:57
Фото: 1MI

Омичей предупредили о продаже опасной фальшивой молочки

Молочная продукция под брендом «Биффидо» оказалась под подозрением: Роспотребнадзор выяснил, что указанные адреса производства компании не соответствуют действительности.

На потребительском рынке обнаружена молочная продукция, которая может представлять угрозу для здоровья горожан. Речь идет о товарах, выпущенных под брендом ООО «Биффидо». Внимание к этой продукции привлекли сообщения из Управления Роспотребнадзора по Самарской области, где выяснилось, что указанные производственные адреса компании не соответствуют действительности.

ООО «Биффидо» указывает в качестве мест производства два адреса: в Самаре, в Куйбышевском районе, и в Республике Дагестан, в Буйнакском районе. Однако проверка показала, что по этим адресам не существует никаких производственных мощностей. Это означает, что продукция, продаваемая под этой маркой, производится неизвестными лицами, в условиях, которые не соответствуют санитарным нормам и стандартам безопасности.

Жители Омска, обнаружившие в продаже продукцию ООО «Биффидо», должны проявить бдительность. Управление Роспотребнадзора по Омской области призывает граждан сообщать о фактах реализации этой продукции. Это поможет предотвратить возможные случаи отравления и защитить здоровье населения.

Специалисты также рекомендуют внимательно изучать этикетки и информацию о производителе перед покупкой молочной продукции.

Ранее жители Черлака обратились в редакцию Города55 с информацией, что в местных магазинах нет молока. Поставка молочной продукции в федеральные торговые сети была прервана из-за технического сбоя в программном обеспечении дистрибьютора.

Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Россия#Безопасность#Новости#Подделка#Опасность#Молочная продукция#Санитарные нормы#Самара#Дагестан
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