После схода воды в Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что сегодня в Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов, которые пострадали от паводка.
Для проведения работ в населенные пункты из Омска заранее привезли тепловые пушки. Сейчас группа работает в селе Кайлы, далее она отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово.
«Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома», — отметил глава региона.