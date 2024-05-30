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Published Сегодня, 13:17

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В Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов после паводка

После схода воды в Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов

30 мая 2024, 13:17
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

В Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов после паводка

О начале дезинфекции и сушки жилых домов, которые пострадали от паводка, рассказал глава региона Виталий Хоценко.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что сегодня в Усть-Ишимском районе началась просушка и дезинфекция жилых домов, которые пострадали от паводка.

Для проведения работ в населенные пункты из Омска заранее привезли тепловые пушки. Сейчас группа работает в селе Кайлы, далее она отправится в деревню Малая Игиза и село Орехово.

«Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома», — отметил глава региона.
Фото: Соцсети Виталия Хоценко
Далее санобработка. В Омской области уровень воды в Иртыше и Ишиме упал на 4 и 13 см
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Паводок#Новости#Затопления#Затопление#Санитарные нормы#Паводковая ситуация#Затопление Усть-Ишима#Санитарно-гигиенические мероприятия#Паводковая обстановка#Санитарная обработка
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