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Posted 25 октября, 10:48

Published 25 октября, 10:48

Modified 25 октября, 10:50

Updated 25 октября, 10:50

Омский Роспотребнадзор нашел нарушения в восьми школьных столовых

Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения

25 октября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney

Омский Роспотребнадзор нашел нарушения в восьми школьных столовых

Роспотребнадзор провел 40 проверок в омских школах, выявив нарушения санитарных норм в 8 учреждениях.

С началом нового учебного года в Омской области Управление Роспотребнадзора активизировало свои усилия по обеспечению безопасных условий для обучения и питания детей. В рамках этой работы провели 40 обязательных профилактических визитов в общеобразовательные учреждения региона.

В ходе проверок выявили нарушения в 8 образовательных учреждениях. В результате работы инспекторов было выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Наиболее распространенными нарушениями стали условия отбора и хранения суточных проб. Также были зафиксированы случаи несоблюдения условий хранения и реализации пищевой продукции.

Кроме того, инспекторы отметили недостатки в режиме мытья столовой и кухонной посуды. Этот аспект является критически важным, так как недостаточная гигиена на кухне может стать причиной распространения инфекций.

Еще одной проблемой, выявленной в ходе проверок, стали нарушения в части маркировки производственного инвентаря.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Нарушения#Роспотребнадзор#Дети#Обучение#Новости#Питание#Школы#Учебный год#Проверки#Санитарные нормы
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