Проблемы с маркировкой и гигиеной: в омских школах нашли многочисленные нарушения

Posted 25 октября, 10:48
Published 25 октября, 10:48
Modified 25 октября, 10:50
Updated 25 октября, 10:50
С началом нового учебного года в Омской области Управление Роспотребнадзора активизировало свои усилия по обеспечению безопасных условий для обучения и питания детей. В рамках этой работы провели 40 обязательных профилактических визитов в общеобразовательные учреждения региона.
В ходе проверок выявили нарушения в 8 образовательных учреждениях. В результате работы инспекторов было выдано 7 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Наиболее распространенными нарушениями стали условия отбора и хранения суточных проб. Также были зафиксированы случаи несоблюдения условий хранения и реализации пищевой продукции.
Кроме того, инспекторы отметили недостатки в режиме мытья столовой и кухонной посуды. Этот аспект является критически важным, так как недостаточная гигиена на кухне может стать причиной распространения инфекций.
Еще одной проблемой, выявленной в ходе проверок, стали нарушения в части маркировки производственного инвентаря.
Напомним, что ранее стало известно о планах строительства на берегу реки Замарайка в «Кварталах Драверта» школы на 1550 мест и детского сада на 225 мест.