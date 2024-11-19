Прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм в Омской области

Posted 19 ноября, 10:47
Published 19 ноября, 10:47
Modified 19 ноября, 10:51
Updated 19 ноября, 10:51
Недавняя прокурорская проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм на территории Черлакского района. В ходе инспекции установили, что контейнеры для сбора твердых бытовых отходов не соответствуют требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.
Специалисты обнаружили, что некоторые контейнеры разместили не на специально отведенных площадках, а на проезжей части. Более того, существующие площадки для сбора ТБО не отвечают установленным санитарным требованиям, что является грубым нарушением.
В связи с этим, прокуратура Черлакского района инициировала судебное разбирательство с целью признания бездействия местной администрации незаконным. Прокуратура потребовала от суда обязать руководство Черлакского городского поселения принять меры по приведению площадок для сбора отходов в соответствие с действующими санитарными нормами.
Суд поддержал требования прокуратуры и вынес решение, обязывающее администрацию исправить ситуацию.
Напомним, что ранее компания «ТГК-11» планировала обжаловать предписание Омской природоохранной прокуратуры, касающееся работы золоотвала. Судебное заседание по этому вопросу назначили на 12 декабря.