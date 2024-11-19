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Posted 19 ноября, 10:47

Published 19 ноября, 10:47

Modified 19 ноября, 10:51

Updated 19 ноября, 10:51

Прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм в Омской области

19 ноября 2024, 10:47
В ходе проверки в Черлакском районе прокуратура выявила серьезные нарушения в обращении с твердыми бытовыми отходами. Это привело к судебному разбирательству и обязательству местной администрации устранить выявленные недостатки.

Недавняя прокурорская проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм на территории Черлакского района. В ходе инспекции установили, что контейнеры для сбора твердых бытовых отходов не соответствуют требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

Специалисты обнаружили, что некоторые контейнеры разместили не на специально отведенных площадках, а на проезжей части. Более того, существующие площадки для сбора ТБО не отвечают установленным санитарным требованиям, что является грубым нарушением.

В связи с этим, прокуратура Черлакского района инициировала судебное разбирательство с целью признания бездействия местной администрации незаконным. Прокуратура потребовала от суда обязать руководство Черлакского городского поселения принять меры по приведению площадок для сбора отходов в соответствие с действующими санитарными нормами.

Суд поддержал требования прокуратуры и вынес решение, обязывающее администрацию исправить ситуацию.

Напомним, что ранее компания «ТГК-11» планировала обжаловать предписание Омской природоохранной прокуратуры, касающееся работы золоотвала. Судебное заседание по этому вопросу назначили на 12 декабря.

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#Екатерина Тараленко#Власть#Омск#Омская область#Прокуратура#Администрация#Судебное разбирательство#Новости#Санитарные нормы#Исполнение решения
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