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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

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Температура опустится до +3. Омичей предупредили о скором похолодании

10 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
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Синоптики сообщили омичам о сильном похолодании

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о понижении температуры на ближайших выходных.

В пятницу, 11 августа, изменения в погоде будут не сильно заметны. Днем ожидается +15… +20 градусов, при этом возможна облачность и кратковременный дождь.

В субботу температура воздуха станет ниже и составит +13… +18 днем и опустится до +6… +11 ночью. Также возможны осадки.

Прохладнее будет в воскресенье. 13 августа воздух прогреется до +12… +17 градусов, при том, что, как и несколькими днями ранее, ожидается облачность и дожди. Ночью температура опустится до +3… +8 градусов.

Однако отметим, что по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, во второй половине месяца в регион снова вернется тепло, возможна даже новая волна аномальной жары.

Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары
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