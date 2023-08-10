Температура опустится до +3. Омичей предупредили о скором похолодании

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В пятницу, 11 августа, изменения в погоде будут не сильно заметны. Днем ожидается +15… +20 градусов, при этом возможна облачность и кратковременный дождь.
В субботу температура воздуха станет ниже и составит +13… +18 днем и опустится до +6… +11 ночью. Также возможны осадки.
Прохладнее будет в воскресенье. 13 августа воздух прогреется до +12… +17 градусов, при том, что, как и несколькими днями ранее, ожидается облачность и дожди. Ночью температура опустится до +3… +8 градусов.
Однако отметим, что по данным сервиса визуализации погоды Ventusky, во второй половине месяца в регион снова вернется тепло, возможна даже новая волна аномальной жары.