Похолодает до 0. Омичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни

Так, завтра, 26 сентября, температура воздуха не претерпит значительных изменений и понизится лишь на градус: на день синоптики обещают +17…+22 градуса, на ночь — +6…+11.Однако несмотря на тепло, ночью возможен туман, а днем незначительные осадки.