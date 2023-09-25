Похолодает до 0. Омичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Так, завтра, 26 сентября, температура воздуха не претерпит значительных изменений и понизится лишь на градус: на день синоптики обещают +17…+22 градуса, на ночь — +6…+11.Однако несмотря на тепло, ночью возможен туман, а днем незначительные осадки.
На следующий день, 27 сентября, омичей ожидает похолодание: воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами будет ощущаться как +8. Ночью температура понизится ещё сильнее и составит лишь +5…+10, местами опустится до 0.
28 сентября ожидается небольшой дождь. Дневная температура не претерпит значительных изменений и останется на уровне +13…+18 градусов, местами также до +8. При этом ночью воздух станет намного прохладнее: +1…+6 градусов.