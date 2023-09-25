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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

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Похолодает до 0. Омичам рассказали, какую погоду ждать в ближайшие дни

25 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
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Синоптики рассказали о резком похолодании в Омской области

О стремительном похолодании после +23 градусов рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, завтра, 26 сентября, температура воздуха не претерпит значительных изменений и понизится лишь на градус: на день синоптики обещают +17…+22 градуса, на ночь — +6…+11.Однако несмотря на тепло, ночью возможен туман, а днем незначительные осадки.

На следующий день, 27 сентября, омичей ожидает похолодание: воздух прогреется до +13…+18 градусов, местами будет ощущаться как +8. Ночью температура понизится ещё сильнее и составит лишь +5…+10, местами опустится до 0.

28 сентября ожидается небольшой дождь. Дневная температура не претерпит значительных изменений и останется на уровне +13…+18 градусов, местами также до +8. При этом ночью воздух станет намного прохладнее: +1…+6 градусов.

Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных
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