Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Синоптики предупредили омичей о скором изменении погоды. Жара, которая продлится в регионе до конца недели, сменится прохладой и осадками.
Так, по данным сервиса «Вентускай», 14 июня температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, а ночью опуститься до +19. В вечернее время возможны осадки и усиление порывов ветра. Похожая погода сохранится и на следующий день, 15 июня в Омской области ожидается +26 градусов днем и +19 ночью, на протяжении суток прогнозируются сильные дожди.
В воскресенье, 16 июня, воздух прогреется еще сильнее — днем столбик термометра покажет +30 градусов, а в темное время суток — +20. Ближе к вечеру ожидаются осадки в виде дождя.
Погода начнет меняться в начале следующей недели. В понедельник, 17 июня, тепло еще сохранится, во вторник температура воздуха понизится до +21 градуса днем и +17 ночью, в среду — до +17 днем и +11 ночью. Наиболее сильного понижения стоит ждать в четверг, 20 июня, в темное время суток воздух прогреется лишь до +9 градусов.