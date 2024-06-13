Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди

Погода начнет меняться в начале следующей недели. В понедельник, 17 июня, тепло еще сохранится, во вторник температура воздуха понизится до +21 градуса днем и +17 ночью, в среду — до +17 днем и +11 ночью. Наиболее сильного понижения стоит ждать в четверг, 20 июня, в темное время суток воздух прогреется лишь до +9 градусов.