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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Синоптики предупредили омичей о похолодании после недельной жары

Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди

13 июня 2024, 10:20
Фото: 1MI

Синоптики предупредили омичей о похолодании после недельной жары

После недели жары, в течение которой температура воздуха будет подниматься до +30 градусов, в Омскую область придет похолодание, столбик термометра опустится до +9 градусов, ожидаются дожди и ветер.

Синоптики предупредили омичей о скором изменении погоды. Жара, которая продлится в регионе до конца недели, сменится прохладой и осадками.

Так, по данным сервиса «Вентускай», 14 июня температура воздуха днем поднимется до +27 градусов, а ночью опуститься до +19. В вечернее время возможны осадки и усиление порывов ветра. Похожая погода сохранится и на следующий день, 15 июня в Омской области ожидается +26 градусов днем и +19 ночью, на протяжении суток прогнозируются сильные дожди.

В воскресенье, 16 июня, воздух прогреется еще сильнее — днем столбик термометра покажет +30 градусов, а в темное время суток — +20. Ближе к вечеру ожидаются осадки в виде дождя.

Погода начнет меняться в начале следующей недели. В понедельник, 17 июня, тепло еще сохранится, во вторник температура воздуха понизится до +21 градуса днем и +17 ночью, в среду — до +17 днем и +11 ночью. Наиболее сильного понижения стоит ждать в четверг, 20 июня, в темное время суток воздух прогреется лишь до +9 градусов.

Доставайте вентиляторы. Скоро в Омскую область придет жара до +32 градусов
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