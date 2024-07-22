Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, в регион вернутся осадки, сильный ветер и облачность, также стоит ожидать похолодания.
Завтра, 23 июля, температура воздуха днем поднимется до +23…+28 (в некоторых районах области может быть прохладнее — +17), а ночью опустится до +12…+17 градусов. На протяжении суток прогнозируются осадки в виде дождя, местами сильного, грозы и усиление порывов ветра до 20 м/с.
24 июля в темное время суток столбик термометра покажет +13…+18 градусов, а днем — +21…+26 (местами может холодать до +16). Сохранятся неблагоприятные явления: ветер порывами до 18 м/с, дожди и грозы. В среду, 25 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 (местами до +17), а ночью — до +12…+17 градусов.
В такую погоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Если вы стали свидетелем или участником ЧС следует сообщить об этом по телефону дежурной смены регионального МЧС: 01 или 8 (3812) 25-83-26. Также можно обратиться в ЕДДС города по телефону: 78-78-78.