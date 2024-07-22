gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

В ближайшие дни Омскую область снова накроют ливни и штормовой ветер

Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды

22 июля 2024, 11:33
Фото: 1MI

В ближайшие дни Омскую область снова накроют ливни и штормовой ветер

Синоптики предупредили жителей региона о надвигающихся осадках, сильные дожди прогнозируются на ближайшие двое суток.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, в регион вернутся осадки, сильный ветер и облачность, также стоит ожидать похолодания.

Завтра, 23 июля, температура воздуха днем поднимется до +23…+28 (в некоторых районах области может быть прохладнее — +17), а ночью опустится до +12…+17 градусов. На протяжении суток прогнозируются осадки в виде дождя, местами сильного, грозы и усиление порывов ветра до 20 м/с.

24 июля в темное время суток столбик термометра покажет +13…+18 градусов, а днем — +21…+26 (местами может холодать до +16). Сохранятся неблагоприятные явления: ветер порывами до 18 м/с, дожди и грозы. В среду, 25 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 (местами до +17), а ночью — до +12…+17 градусов.

В такую погоду высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Если вы стали свидетелем или участником ЧС следует сообщить об этом по телефону дежурной смены регионального МЧС: 01 или 8 (3812) 25-83-26. Также можно обратиться в ЕДДС города по телефону: 78-78-78.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
«Это не по-человечески». В Омске школьницу выставили из автобуса под дождь
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Новости#Прогноз погоы#Изменение погоды#Погодные условия
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Сегодня, 06:00
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
Сегодня, 07:30
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Сегодня, 07:12
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
Сегодня, 06:50