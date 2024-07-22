Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды

24 июля в темное время суток столбик термометра покажет +13…+18 градусов, а днем — +21…+26 (местами может холодать до +16). Сохранятся неблагоприятные явления: ветер порывами до 18 м/с, дожди и грозы. В среду, 25 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 (местами до +17), а ночью — до +12…+17 градусов.