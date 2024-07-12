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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

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Дожди и ветер. Синоптики рассказали, какая погода будет ждать омичей в ближайшие дни

12 июля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики рассказали омичам, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, жара в регионе сохранится, также продолжатся дожди и ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на конец этой недели и начало следующей. Согласно ему, в Омской области сохранится жара, также продолжатся и осадки.

Завтра, 13 июля, в темное время суток воздух прогреется до +14…+19 градусов, днем станет значительно теплее — столбик термометра покажет +27…+32 градуса. Местами ожидается кратковременный дождь и усиление порывов ветра до 18 м/с.

В воскресенье температура воздуха днем сохранится, а ночью — увеличится до +15…+20 градусов, в некоторых районах области стоит ждать дождей и гроз.

В первый день следующей недели при свете солнца воздух прогреется до +26…+31 градуса, ночью температура составит +15…+20 градусов. На протяжении суток прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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