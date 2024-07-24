Солнца не ждите. Синоптики предупредили омичей о приближении жары и очередных дождей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В ближайшие дни в Омской области снова изменится погода, подробный прогноз представили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Завтра, 25 июля, температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, а ночью — опустится до +11…+16. В темное время суток ожидаются кратковременные дожди.
На следующий день станет заметно теплее. При свете солнца столбик термометра покажет +25…+30 градусов, ночью — +11…+16. На протяжении суток стоит ждать сильных дождей, а также усиления порывов ветра до 20 м/с.
В субботу, 27 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Сохранятся осадки, в некоторых районах области может пройти сильный дождь, не стоит ждать и отсутствия ветра, его порывы вновь будут достигать 18 м/с.