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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

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Солнца не ждите. Синоптики предупредили омичей о приближении жары и очередных дождей

24 июля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать омичам в ближайшие дни

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области, согласно ему, в регион придет жара, а также сохранится облачность, дожди и сильный ветер.

В ближайшие дни в Омской области снова изменится погода, подробный прогноз представили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 25 июля, температура воздуха днем поднимется до +20…+25 градусов, а ночью — опустится до +11…+16. В темное время суток ожидаются кратковременные дожди.

На следующий день станет заметно теплее. При свете солнца столбик термометра покажет +25…+30 градусов, ночью — +11…+16. На протяжении суток стоит ждать сильных дождей, а также усиления порывов ветра до 20 м/с.

В субботу, 27 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Сохранятся осадки, в некоторых районах области может пройти сильный дождь, не стоит ждать и отсутствия ветра, его порывы вновь будут достигать 18 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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