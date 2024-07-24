Солнца не ждите. Синоптики предупредили омичей о приближении жары и очередных дождей

В субботу, 27 июля, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а ночью — до +14…+19. Сохранятся осадки, в некоторых районах области может пройти сильный дождь, не стоит ждать и отсутствия ветра, его порывы вновь будут достигать 18 м/с.