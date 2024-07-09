Дождь, гроза и +32 градуса. Омичей предупредили о скором изменении погоды

Завтра днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, а ночью — лишь до +11…+16. На протяжении суток ожидается облачность. 11 июля, температура воздуха в темное время суток составит +14…+19 градусов, а днем поднимется до +26…+31. Местами прогнозируются дожди, грозы и усиление порывов ветра до 12 м/с.