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Дождь, гроза и +32 градуса. Омичей предупредили о скором изменении погоды

9 июля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
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Омичей предупредили о надвигающейся жаре и осадках

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили жителей региона о приближении жаркой погоды, дождей и сильного ветра.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет жара и осадки, температура воздуха будет подниматься до +32 градусов.

Завтра днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, а ночью — лишь до +11…+16. На протяжении суток ожидается облачность. 11 июля, температура воздуха в темное время суток составит +14…+19 градусов, а днем поднимется до +26…+31. Местами прогнозируются дожди, грозы и усиление порывов ветра до 12 м/с.

12 июля станет еще более жарко. Днем столбик термометра покажет +27…+32 градуса, а ночью — +14…+19. На протяжении суток также возможны осадки в виде дождя и грозы, порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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