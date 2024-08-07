Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. На Омск надвигаются дожди и похолодание до +8
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в конце рабочей недели в регион придет похолодание до +8 градусов. В некоторых районах области ожидаются небольшие дожди и сильный ветер.
Новость №2. Омичи почти перестали летать в Европу, предпочитая отдых в родных краях
В Омскстате рассказали, где предпочитают отдыхать омичи в последние несколько лет. Согласно данным аналитиков, с 2022 года почти иссяк турпоток в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие популярные европейские страны. Жители региона стали все чаще рассматривать направления внутреннего туризма и отдыхать в России.
Новость №3. В Омскую область завезли 11 тонн опасных нектаринов из Узбекистана
В Омскую область поступило 11 тонн нектаринов из Узбекистана, во время досмотра сотрудники Россельхознадзора выявили в плодах опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку. Собственнику продукции было вынесено предписание о обеззараживания фруктов. В результате повторной проверки партию разрешили продавать омичам.