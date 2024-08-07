gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Иллюстрация

Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня

7 августа 2024, 13:59
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На Омск надвигаются дожди и похолодание до +8

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в конце рабочей недели в регион придет похолодание до +8 градусов. В некоторых районах области ожидаются небольшие дожди и сильный ветер.

Ночью до +8. На Омск стремительно надвигается осеннее похолодание
Узнать подробнее

Новость №2. Омичи почти перестали летать в Европу, предпочитая отдых в родных краях

В Омскстате рассказали, где предпочитают отдыхать омичи в последние несколько лет. Согласно данным аналитиков, с 2022 года почти иссяк турпоток в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие популярные европейские страны. Жители региона стали все чаще рассматривать направления внутреннего туризма и отдыхать в России.

Омские туристы «засели» дома: путешествия за границу резко сократились
Узнать подробнее

Новость №3. В Омскую область завезли 11 тонн опасных нектаринов из Узбекистана

В Омскую область поступило 11 тонн нектаринов из Узбекистана, во время досмотра сотрудники Россельхознадзора выявили в плодах опасного карантинного вредителя — восточную плодожорку. Собственнику продукции было вынесено предписание о обеззараживания фруктов. В результате повторной проверки партию разрешили продавать омичам.

Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Туризм#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Внутренний туризм#Прогноз погоды#Россельхознадзор#Фрукты#Туристка#Новости#Итоги дня#Овощи и фрукты#Турист#Ухудшение погоды#Прогноз погоы#Изменение погоды#Вредители#Омские туристы#Туристический маршрут#Погодные условия#Активный туризм#Вредители запасов#Борьба с вредителями
Подпишитесь
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
Сегодня, 02:58
Стабильность и никаких сюрпризов. Омичам рассказали, какой погоды ожидать осенью
Сегодня, 06:43
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
Сегодня, 09:48
Строить здесь нельзя. Участку в парке 30-летия ВЛКСМ присвоят рекреационный статус
Сегодня, 08:40
Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
Сегодня, 12:42
Репортаж. Латы и эпохи. Как Омск на два дня стал ареной для рыцарских поединков
Сегодня, 06:00