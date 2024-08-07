Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня

В Омскстате рассказали, где предпочитают отдыхать омичи в последние несколько лет. Согласно данным аналитиков, с 2022 года почти иссяк турпоток в Грецию, Испанию, Чехию, Италию и другие популярные европейские страны. Жители региона стали все чаще рассматривать направления внутреннего туризма и отдыхать в России.