gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 14:37

Published 28 октября, 14:37

Modified 28 октября, 14:41

Updated 28 октября, 14:41

Синоптики предупредили омичей о приближении снегопадов

Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов

28 октября 2024, 14:37
Фото: 1MI

Синоптики предупредили омичей о приближении снегопадов

Осадки в виде снега продержатся в регионе до конца месяца.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на остаток октября в Омской области. Согласно ему, уже завтра регион начнет покрывать снегом. Осадки ожидаются как днем, так и ночью, а температура воздуха составит 0…+5 и -4…+1 градусов соответственно. В некоторых районах области появится гололед.

В среду, 30 октября, ночью столбик термометра покажет -1…-6 градусов, а днем +1…+6. На протяжении суток также продолжит идти снег, стоит ждать усиления порывов ветра. В последний день месяца сохранится такая же температура, не пройдут и осадки, но ветер станет слабее.

Напомним, что сегодня утром в омском аэропорту массово задерживали рейсы из-за плохих погодных условий, а самолет до Усть-Ишима пришлось отменить.

Не до сна. В Омской области всю ночь будет бушевать магнитная буря
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Прогноз погоы#Изменение погоды#Погода осенью#Погодные условия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика