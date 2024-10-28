Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов

Posted 28 октября, 14:37
Published 28 октября, 14:37
Modified 28 октября, 14:41
Updated 28 октября, 14:41
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на остаток октября в Омской области. Согласно ему, уже завтра регион начнет покрывать снегом. Осадки ожидаются как днем, так и ночью, а температура воздуха составит 0…+5 и -4…+1 градусов соответственно. В некоторых районах области появится гололед.
В среду, 30 октября, ночью столбик термометра покажет -1…-6 градусов, а днем +1…+6. На протяжении суток также продолжит идти снег, стоит ждать усиления порывов ветра. В последний день месяца сохранится такая же температура, не пройдут и осадки, но ветер станет слабее.
Напомним, что сегодня утром в омском аэропорту массово задерживали рейсы из-за плохих погодных условий, а самолет до Усть-Ишима пришлось отменить.