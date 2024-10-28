Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на остаток октября в Омской области. Согласно ему, уже завтра регион начнет покрывать снегом. Осадки ожидаются как днем, так и ночью, а температура воздуха составит 0…+5 и -4…+1 градусов соответственно. В некоторых районах области появится гололед.